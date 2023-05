OM : Quel onze face à Lens ?

L’Olympique de Marseille affronte le RC Lens samedi soir au Stade Bollaert en match de la 34e journée de Ligue 1. Quel onze de l’OM alignera l’entraineur du club marseillais Igor Tudor ?

Après des victoires importantes à Lyon et Auxerre, l’OM reste deuxième avec un point d’avance sur son adversaire. L’entraîneur olympien Igor Tudor dispose d’un groupe presque au complet pour cette rencontre comptant pour la 34e journée de Ligue 1. Harit et Ounahi sont toujours blessés, Bailly est incertain.

Il devrait ainsi aligner un onze de départ relativement classique à l’extérieur. Vitinha devrait retourner sur le banc et laisser sa place d’attaquant à Sanchez. Reste à savoir qui sera aligné derrière lui avec Under ? Guendouzi pourrait faire son retour dans le onze. Autre incertitude, le poste de défenseur droit ou MBemba a fait son retour face à l’AJA. Balerdi peut-il être aligné à l’extérieur ?

Lopez – Mbemba (ou Balerdi) – Gigot – Kolasinac – Kaboré – Clauss – Rongier – Veretout – Under – Guendouzi (ou Malinovkyi) – Sanchez

En conférence de presse ce jeudi, Igor Tudor a évoqué la différence entre son OM et Lens : « Ce sera un beau match à voir. Lens va mettre la pression dès le début. Je respecte beaucoup cette équipe mais on va devoir gagner et je pense qu’on va le faire, a affirmé l’entraîneur croate. On a la même énergie et la même volonté de jouer un football offensif. Il y a beaucoup de course et beaucoup de fluidité dans le jeu. Il y a des ressemblances mais aussi des différences. »