OM : Quel onze face à Manchester City ?

L’OM va jouer son second match de Ligue des Champions face à Manchester City ce mardi. Quel onze va proposer André Villas-Boas pour ce match ?

Pour son second match de Ligue des Champions depuis, l’OM reçoit le favori du groupe : Manchester City. André Villas-Boas peut compter sur le retour de Payet (suspendu face à Bordeaux et Lorient) mais aussi sur celui de Boubacar Kamara, qui lui était suspendu face à l’Olympiakos. Sauf surprise, le coach devrait relancer son habituel système de jeu, le 4-3-3.

A lire : PIERRE MÉNÈS, TRÈS INQUIET POUR LES MATCHS À VENIR DES MARSEILLAIS !

Nouvelle chance pour Payet et Benedetto

Quoi qu’il en soit, il n’y a pas vraiment de doute concernant la défense (si elle est bien à 4), avec Mandanda et devant lui la charnière Alavaro avec Caleta-Car. Sur les côtés, Sakai et Amavi seront alignés. Au milieu, Kamara va retrouver sa place avec Rongier et surement Sanson (laissé sur le banc face à Lorient). Payet devrait retrouver sa place sur le côté gauche avec Thauvin et Benedetto en pointe. L’on peut imaginer un système alternatif en 4-4-2 comme celui de samedi avec des joueurs comme Gueye, Cuisance ou Radonjic, mais cela semble peu probable car l’OM devrait bien jouer se match en mode défensif * contre. Voici à quoi pourrait ressembler l’OM demain soir.

Le 4-3-3 habituel

Mandanda

Sakai Alavaro (ou Balerdi) Caleta-car Amavi

Rongier Kamara Sanson

Thauvin Bendetto Payet

En 4-4-2 improbable avec de la vitesse devant

Mandanda

Sakai Alavaro Caleta-car Amavi

Rongier Kamara Gueye

CuisanceThauvin Radonjic (ou Henrique)