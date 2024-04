OM : Quel onze face au LOSC? (Sans Mbemba…)

L’Olympique de Marseille se déplacera à Lille pour y affronter le LOSC ce vendredi en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Quel onze va proposer Jean-Louis Gasset pour cette rencontre ?

Après avoir enchaîné cinq victoires consécutives, l’OM de Jean-Louis Gasset reste sur trois défaites face à Villarreal (3-1) et contre Rennes (2-0) avant la trêve internationale et le PSG à la reprise. L’infirmerie marseillaise est pleine avant ce match. Valentin Rongier est toujours en phase de reprise. Nadir, Onana, Meïté, Clauss, Sarr et Murillo sont également forfaits. Chancel Mbemba s’ajoute à cette longue liste comme l’explique L’Equipe.

Le défenseur sera préservé face au LOSC afin de garantir son poste contre Benfica. Garcia, Gueye, Balerdi et Gigot sont diminués. Les deux défenseurs centraux ont d’ailleurs joués sous infiltrations face au PSG et cela devrait encore être le cas contre le LOSC.

Pau Lopez sera titulaire dans les buts devant une défense qui pourrait être composée de Gigot, Balerdi, Garcia à droiteet Merlin à gauche. Kondogbia devrait être titularisé au milieu en compagnie de Veretout, Harit pourrait être titulaire à gauche avec Luis Henrique à droite et Aubameyang–Ndiaye en attaque.

Un 4-2-3-1 bricolé ?

Lopez Garcia Balerdi Gigot Merlin Veretout KondogbiaHenrique Ndiaye HaritAubameyang

Les deux entraineurs que Gili verrait bien à Marseille la saison prochaine

Invité dans notre émission de débat, Gérard Gili nous a donné le nom des deux entraîneurs qu’il aimerait voir débarquer à Marseille l’année prochaine.

« Haise de Lens. Dans son comportement il est posé et il transmet une énergie. Et Fonseca (Lille). Maintenant ce sont deux entraîneurs qui ne vont pas venir uniquement parce que c’est l’OM. C’est des entraîneurs qui réussissent et qui vont être exigeant sur la qualité des joueurs qu’on leur met à disposition. Ils auront d’autres propositions ailleurs. Il faut un entraîneur et des joueurs de ce niveau là pour lancer la saison. Il faut que ce soit des gens en pleine maturité de la carrière, qu’ils ne soient pas à la fin ni au début, qu’ils maîtrisent totalement le métier. »