OM – De Zerbi : « Des erreurs d’arbitrage comme ça, je n’ai jamais vu ça de toute ma carrière ! »

Roberto De Zerbi s’est exprimé sur la polémique liée à l’arbitrage du match entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille. Le technicien italien défend Medhi Benatia et affirme ne jamais avoir vu de cas similaire depuis qu’il est dans le football.

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à l’Olympique Lyonnais (2-3) dimanche dernier, malgré une infériorité numérique causée par l’expulsion de Leonardo Balerdi à la cinquième minute de jeu. À la mi-temps, Medhi Benatia s’était énervé contre Benoît Bastien, l’arbitre de la rencontre. Le conseiller de Pablo Longoria passera devant la Commission de Discipline de la LFP, mercredi prochain.

« Ces polémiques n’ont pas de raison d’être »

Roberto De Zerbi a défendu Medhi Benatia concernant la polémique autour de l’arbitrage lors du match entre l’OL et l’OM. « C’est un conseiller sportif de très haut niveau, le meilleur avec lequel j’ai travaillé », a confié le coach de l’Olympique de Marseille en conférence de presse. « Je suis désolé qu’il se retrouve au cœur des polémiques. Il n’a pas besoin de moi pour se défendre, il s’est exprimé de manière éduquée. Je ne vois pas quelque chose de mal en ça. Si je suis ici, c’est grâce à lui et Pablo Longoria. Je le soutiendrai toujours, je lui dois mon arrivée. Ces polémiques n’ont pas de raison d’être », a-t-il ajouté.

« Je ne pense pas qu’il ait voulu manquer de respect »

Le technicien italien a poursuivi son discours sur l’arbitrage de l’Olympico en « Je n’aime pas me plaindre, vous ne m’entendrez me plaindre que très peu », affirme Roberto De Zerbi. « Honnêtement je n’ai jamais vu une expulsion comme celle de Cornelius, j’ai 45 ans et ça fait 35 ans que je suis le foot. Je n’ai jamais vu ce genre de carton, comme je n’ai jamais vu une expulsion pour accumulations de jaunes pour un même joueur au bout de 5 minutes. Mais je ne veux pas faire de polémique. Il peut y avoir des erreurs d’arbitrage, mais je ne pense pas qu’elles soient faites avec mauvaise foi. Moi aussi je commets des erreurs, je pense que les entraîneurs commettent encore plus d’erreurs que les arbitres… Après, je pense que Medhi ne s’est pas trompé avec ce qu’il a dit, et surtout je ne pense pas qu’il ait voulu manquer de respect. »

