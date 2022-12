OM : Réunion au sommet avec McCourt et Longoria aux Etats Unis !

Alors que le groupe pro est en stage à Marbella, Pablo Longoria a quitté l’Espagne pour rallier les USA afin de participer à une réunion avec l’actionnaire majoritaire, Franck McCourt.

Selon les informations de la Provence, alors que Pablo Longoria s’est envolé lundi soir pour les Etats-Unis en compagnie du directeur sportif Javier Ribalta, du directeur de la stratégie Pedro Iriondo et du directeur financier Stéphane Tessier. Les 4 cadres de l’organigramme de l’OM vont participer à une réunion avec Frank McCourt. Jean-Pierre Papin est lui resté à Marbella auprès du staff d’Igor Tudor et des joueurs…

Longoria, Ribalta, Iriondo et Tessier ont quitté Marbella lundi soir pour rallier les États-Unis pour rendre visite à Frank McCourt. Via @laprovence — OManiaque (@OManiaque) December 8, 2022

Pendant ce temps, sans les internationaux présents à la coupe du monde, l’OM a repris le chemin de l’entrainement. Le club olympien a diffusé sur ses réseaux sociaux les premières images de son stage à Marbella ou ils ont croisé le RC Lens. L’OM n’est pas la seule équipe à venir faire un stage à Marbella, d’autres clubs de Ligue 1 comme Lens, Montpellier ou encore Nice sont aussi venus profiter des températures clémentes. Il y a aussi des clubs étrangers comme le Standard…

Désormais familiers avec les installations du 𝗠𝗮𝗿𝗯𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿🇪🇸 nos Olympiens travaillent avec beaucoup d’intensité afin d’être prêts pour la reprise ! 🛠️⚽️ pic.twitter.com/DpDIOHBnn6 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 7, 2022

Il y a du beau monde à Marbella

Pour le stage du #rclens

Vous les reconnaissez tous ? pic.twitter.com/2vg4Fpvhfd — CharleyFranceBleuNord (@Charleysylvain) December 7, 2022

Du beau monde non? Et des retrouvailles avec Clauss et ses amis du #RCLens Sotoca, Gradit, Fofana.

Sous l’œil de Payet #OM et Sakho de #Montpellier pic.twitter.com/PrWwQnGYSp — Matthieu Rappez (@matrapz) December 7, 2022

📷 Chancel Mbemba et Merveille Bope retrouvailles à Marbella où leurs clubs respectifs sont en stage pour la préparation de la reprise du championnat après la Coupe du Monde. pic.twitter.com/XOZRj57awt — LéopardSportAfrique (@leopard_LSA) December 7, 2022



Marseille et Lens qui s’entraînent ensemble à Marbella pic.twitter.com/vwmfhQthjC — afghan🇦🇫 (@_Wissaal_) December 7, 2022

✦ Comme prévu, 𝐉𝐞𝐚𝐧-𝐏𝐢𝐞𝐫𝐫𝐞 𝐏𝐚𝐩𝐢𝐧 est présent au stage de préparation des Olympiens à Marbella ✨#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/2raEfAL3Cq — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) December 7, 2022

Les joueurs d’Igor Tudor ont effectué leur retour à la Commanderie lundi. Igor Tudor leur avait accordé 2 semaines de vacances à ceux qui ne participent pas à la Coupe du Monde. Le groupe est parti en stage à Marbella depuis le 4 décembre, 3 matchs amicaux sont annoncés avant la reprise le 29 décembre.

Reprise au centre RLD le 28 novembre

Stage en Espagne à Marbella à partir du 4 décembre au 11 décembre (2 matches amicaux sur place)

20 décembre : match amical contre le Nîmes Olympique

OM – Toulouse le 28 décembre

Avant ce déplacement à Monaco, Igor Tudor avait été interrogé par notre journaliste Mourad Aerts sur le programme de l’OM pendant la coupe du monde.

Il y aura des matchs amicaux

« On fera la première partie de la trêve internationale. Ensuite on ira en Espagne pendant quelques jours et il y aura des matchs amicaux. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (10/11/2022)