Mercato OM : Carvalho décrypte le profil Vitinha, et la forte attente des portugais !

Arrivé de Braga à l’OM pour 32 millions d’euros, Vitinha a toute la confiance de Ricardo Carvalho son compatriote. Ancien entraineur adjoint du club olympien, le défenseur est optimiste concernant la réussite du buteur…

A lire aussi : OM : A peine arrivé, Vitinha impressionne déjà à l’entrainement

A peine arrivé à l’OM que Vitinha impressionne à l’entrainement. Recruté pour 32 millions d’euros en provenance de Braga, Vitinha était le joueur manquant pour l’OM. L’OM était à la recherche d’un numéro 9 capable de se projeter vers l’avant avec une grosse frappe de balle. Si Terem Moffi était un temps pisté c’est finalement Vitinha qui endossera ce rôle.

L’ancien adjoint de Villas-Boas a donné son avis sur son compatriote :

Il a la force et la qualité pour réussir– Carvalho

« J’ai vu encore le dernier match contre Nantes, cette équipe va vite avec le ballon, cherche la profondeur, le système est bien rodé, c’est difficile pour les défenseurs adverses. Vitinha est justement un attaquant puissant, qui va vite et qui aime prendre la profondeur. Et puis, c’est top de jouer au Vélodrome. Quand tu es passionné de foot, l’OM est l’endroit idéal. Beaucoup de Portugais attendent de voir s’il va s’imposer au plus haut niveau. Il va devoir s’adapter à la L1, mais je suis sûr qu’il a la force et la qualité pour réussir. » Ricardo Carvalho— Source: L’équipe (04/02/23)

A lire aussi : Mercato OM : Les explications de l’Inter Milan concernant Sanchez !

#Vitinha : « Je suis très heureux d’être ici. C’est mon premier choix de venir jouer à l’OM. C’est un grand club, l’un des meilleurs en France. J’ai eu toute la confiance du président. C’est un grand pas pour moi, ils ont fait le maximum pour que je vienne » #OM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 2, 2023

Je vais donner mon maximum pour répondre aux exigences

« Je suis très heureux d’être ici. C’est mon premier choix de venir jouer à l’OM. C’est un grand club, l’un des meilleurs en France. J’ai eu toute la confiance du président. C’est un grand pas pour moi, ils ont fait le maximum pour que je vienne. J’espère pouvoir aider le club à obtenir ses objectifs. Le prix du transfert ? Ce n’était pas difficile pour moi, je ressens beaucoup de fierté, ça montre que le club voulait vraiment me recruter. Je vais donner mon maximum pour répondre aux exigences ». Vitinha – source : Conférence de presse (02/02/2023)