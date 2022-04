OM : Des nouvelles de Caleta-Car…

Il devait être titulaire, Duje Caleta-Car a finalement été remplacé par Pape Gueye pour la rencontre face à Montpellier hier soir. Finalement, l’absence du croate devrait être de courte durée.

L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-0 face à Montpellier hier soir sur la pelouse du Vélodrome. Quelques minutes avant le début de la rencontre, l’organisation de Jorge Sampaoli a été légèrement perturbé. En effet, le technicien argentin a finalement dû faire sans Duje Ćaleta-Car, qui ne se sentait pas apte à débuter la rencontre. Alors que l’effectif de l’OM est actuellement affaibli dans le secteur défensif avec les absences de Léonardo Balerdi (opéré à l’épaule) et Álvaro (mis à l’écart), Jorge Sampaoli a décidé de ne pas prendre de risque et de repositionner Boubacar Kamara en tant que défenseur central. C’est donc finalement Pape Gueye qui a été positionné en tant que sentinelle.

Finalement, ce changement n’a pas été préjudiciable pour les Olympiens qui n’ont pas concédé le moindre but et ont réalisé leur premier clean-sheet en championnat depuis 10 matches. En conférence de presse, Jorge Sampaoli a fait savoir que l’absence de Duje Caleta-Car ne devrait pas être une absence de longue durée. On pourrait donc compter sur son retour face au PAOK ce jeudi. Amazon Prime Video, diffuseur de la rencontre, avait expliquait que le défenseur ne souffrait d’aucune blessure mais qu’il était dans état fiévreux. Si ce n’est pas le Covid ou la grippe, le joueur pourrait vite faire son retour comme l’a confirmé le coach argentin hier soir.

Caleta-Car avait des maux de tête à l’échauffement – Jorge Sampaoli

« Pau Lopez n’est pas blessé, c’est un choix de ma part de titulariser Steve, c’était important pour moi qu’il ait du temps de jeu et le plus de minutes possibles avant le déplacement en Grèce jeudi, un match qu’il disputera. Je veille à la répartition des minutes entre Pau et Steve. Duje Caleta-Car lui avait des maux de tête à l’échauffement, il ne se sentait pas bien, c’est pour ça que nous l’avons préservé. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (11/04/2022)