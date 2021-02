OM : Riolo espère que les supporters ne tomberont pas dans ce piège avec Eyraud !

Avec l’initiative Agora OM, le président Jacques-Henri Eyraud s’est attiré les foudres des supporters marseillais. Daniel Riolo espère que ces derniers vont s’unir face au président actuel.

L’initiative Agora OM a fait énormément parler ce lundi soir dans les médias et sur les réseaux sociaux. Après la gronde des supporters est venue celle des politiques de la ville de Marseille.

J’espère qu’ils feront bloc, qu’ils refuseront la main tendue et le dialogue — RIOLO

Pour Daniel Riolo qui s’est exprimé dans l’After sur RMC, les supporters doivent profiter du fait que les politiques soient de leur côté pour faire encore plus pression sur Jacques-Henri Eyraud.

« Il y a une manoeuvre. Le bloc que les associations de supporters pourront constituer sera très important. Ça sera la réponse au président. S’ils veulent le faire de façon intelligente et non-violente comme à la Commanderie, là ils sont dans une position constructive parce que les politiques à Marseille sont de leur côté. Les adversaires politiques se mettent d’accord sur le sujet OM et ça ne peut que servir les supporters. J’espère qu’ils feront bloc, qu’ils refuseront la main tendue et le dialogue puisque c’est un piège. Peut-être que là, Jacques-Henri Eyraud va comprendre qu’il doit partir. » Daniel Riolo – Source : RMC (15/02/21)