OM : Riolo tacle ce marseillais qui est « partout mais il y a 80% de déchets »

Auteur d’une contre performance face à Montpellier (1-1), Nuno Tavares n’est toujours pas convaincant. Daniel Riolo a commenté sa prestation sur son compte Twitter.

Prêté par Arsenal sans option d’achat depuis cet été, Nuno Tavares inquiète les dirigeants de l’OM depuis le début d’année. Ils ne devraient donc pas essayé de le conserver lors du mercato estival. Ses lacunes défensives sautent aux yeux et ont encore été présentes face à Montpellier, ce vendredi.

Il s’est directement imposé comme un titulaire aux yeux d’Igor Tudor, grâce à une première partie de saison plutôt bonne. Ses lacunes défensives ont été masquées par la supériorité de l’OM collectivement. Auteur parfois de bons matches, lors des rencontres importantes, notamment en Ligue des Champions ou contre le PSG, ses lacunes étaient criantes dans le dernier geste.

80% de déchets

A lire aussi : OM: Libbra a une explication sur la baisse de régime de Clauss

Une mauvaise prestation

Pour les Marseillais, c’est deux points de perdus ce week-end, puisque Lens est passé deuxième. Ils n’ont rien proposé dans le jeu et Nuno Tavares, bien qu’il ait touché beaucoup de ballons, n’en a rien fait. Ce n’est pas le seul, puisque le second piston Jonathan Clauss n’a pas fait beaucoup mieux et est l’ombre de lui-même depuis le début d’année.

Le journaliste Daniel Riolo n’a pas manqué de pointer du doigt la mauvaise prestation du joueur portugais sur son compte Twitter « Nuno Tavares est partout, dans tous les coups mais y’a 80% de déchets c’est fou… »

Nuno Tavares est partout, dans tous les coups mais y’a 80% de déchets c’est fou… — Daniel Riolo (@DanielRiolo) March 31, 2023

A lire aussi : OM : Déjà une bonne nouvelle pour Tudor pour Lorient !

« Il va falloir que Tudor croit et ait confiance en ses remplaçants. Parce que là on voit bien que lorsqu’on lui parle d’Ounahi et Vitinha… Ounahi je n’ai pas de doute sur la qualité du joueur. Je pense vraiment que c’est un bon joueur. Vitinha, franchement… Les échos que j’ai c’est qu’ils ont chopé une banane sur l’affaire. Elle est chère la banane mais à mon avis il y a eu du croquage. Dans le milieu, de tous les scouts et agents qu’il avait vu avant, il n’y en a pas un qui était pour dire que c’était ce prix-là et que ça valait le coup. Quand autant de gens te disent ce genre de choses, quand même… Moi je ne le connaissais pas, j’étais obligé de me renseigner. Je n’avais pas d’oeil sur lui, je trouve que c’est étonnant. » Daniel Riolo – Source : RMC (29/03/23)