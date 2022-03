OM: Rivère s’exprime sur son conflit avec Longoria !

L’OM reçoit Nice ce dimanche au Stade Vélodrome, dans le cadre de la 29 journée de Ligue 1. Un choc entre le 2e et le 3e du championnat, qui devrait attirer du monde dans l’enceinte marseillaise. Après les incidents du match aller, le président niçois, Jean-Pierre Rivère est revenu sur sa relation avec Pablo Longoria…

Selon le président de l’OGC Nice, Pablo Longoria lui a présenté ses excuses. Le comportement du Niçois a pourtant été très limite lors du match aller…

J’attendais de sa part quelque chose– Rivère

« Elles ont été un peu tendues. J’attendais de sa part quelque chose, ses excuses sur un sujet très particulier sur lequel je ne reviendrais pas. J’ai eu ses excuses. Aujourd’hui, c’est terminé. Quand il est venu en Coupe de France, je l’ai accueilli avec beaucoup de plaisir. Je pense qu’on a eu un moment de partage très agréable. Puis tout ça est effacé. Entre nous, il n’y a plus de sujet. » Jean-Pierre Rivère— Source: Prime Video (18/03/22)

En conférence de presse d’après match, le coach olympien Jorge Sampaoli a directement évoqué le match de dimanche soir au vélodrome contre Nice.

Nice a pu se préparer toute la semaine – Sampaoli

« Le match de dimanche sera très différent. Nice a pu se préparer toute la semaine, alors que nous avons du jouer aujourd’hui à Bâle et que l’on n’aura que deux jours pour préparer le match. Mais gagner c’est bien pour l’émotion. En plus, avec le Vélodrome qui sera plein, la victoire d’aujourd’hui était très importante. La façon dont l’équipe a joué aujourd’hui, nous rend confiant sur les capacités du groupe à faire un grand match dimanche. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (17/03/2022)

Je trouve que ce carton rouge est très sévère — Galtier

Pour ce match, les Niçois pourraient être amoindris. En effet, Dante a pris un carton rouge direct lors du dernier match de Ligue 1 face à Montpellier. Le Brésilien a été expulsé suite à une faute dans la surface, donnant même un penalty aux Héraultais.

L’OGC Nice pense en revanche que la faute n’est pas si évidente que cela et que la décision de Monsieur Turpin devrait être revue. Ce mercredi, la LFP n’a pas rendue son verdict à ce sujet. Nice Matin confirme qu’un dossier a été monté et que la Ligue doit trancher. A la fin de la rencontre, Christophe Galtier pestait déjà contre la décision de l’arbitre.

« J’ai demandé à voir M. Turpin, qui nous a reçu de manière transparente et dans un bon état d’esprit. samedi, après le nul de Nice à Montpellier, à dix contre onze. Quelques années en arrière, l’histoire de la double peine a été supprimée. À partir du moment où c’est un acte d’anti-jeu et non un geste défensif raté, il considère qu’il y a faute et que c’est sanctionné d’un carton rouge. Je lui ai simplement demandé poliment de prendre le temps et de revoir l’action parce que je considère qu’il n’y a pas de geste d’anti-jeu mais beaucoup de vice et de malice du jeune attaquant montpelliérain. Mais cela se respecte. Je trouve que ce carton rouge est très sévère. Je lui ai simplement demandé de bien analyser toutes les images avant de faire son rapport. » Christophe Galtier – Source : Conférence de presse (12/03/22)