OM : Rongier, l’homme à tout faire !

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille s’est imposé face au PSG au Stade Vélodrome. Les marseillais sont qualifiés pour les quart de finale. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Valentin Rongier.

L’OM s’est imposé 3-1 face au PSG dans un stade Vélodrome en ébullition mercredi soir. Les hommes d’Igor Tudor n’ont pas raté leur entame cette fois et ont pris le PSG à la gorge. malgré une première occasion en contre pour Nuno Mendes, bien sortie par Lopez, c’est bien l’OM quui a largement dominé cette première mi-temps. Letexier a oublié un penalty suite à une main de Hakimi, Under fait brillé par deux fois Donnarumma, Clauss et Kolasinac ont eu deux belles occasions. Mais c’est finalement Under qui est allé cherché un penalty face à Ramos. Sanchez a transformé l’occasion ! Le PSG a réagi avant la mi-temps, Neymar a trouvé le poteau, puis Ramos a égalisé de la tête suite à un corner imaginaire. Le second acte a été plus équilibré, mais c’est bien l’OM qui a repris l’avantage suite à une énorme frappe de Malinovskyi ! Messi & co ont tenté de revenir mais la défense olympienne a tenu bon malgré la présence de Ramos aux avant-postes, ces têtes ont iniquités Lopez. Finalement l’OM s’impose et file en quart de finale.

La note de Valentin Rongier : 8/10

Son appréciation

« Rongier, l’homme à tout faire !

Aligné en défense centrale, le milieu de terrain a été impeccable. Il a pris au marquage Vitinha et a bien muselé le milieu portugais. A l’aise avec le ballon et solide dans les duels, il a sauvé plusieurs situations. Il apporte de la sérénité à son équipe peu importe le poste. Un capitaine qui porte bien son brassard et qui s’impose comme un taulier de cet OM de Tudor.

Les notes des médias

L’Equipe 9/10 Ce rôle hybride entre défense centrale et milieu défensif lui a parfaitement convenu. Vitinha n’a pas pu exister face au pressing du Français qui l’a empêché systématiquement de se retourner. Il a été l’une des clés de la réussite du système marseillais. Il faut y ajouter une aisance avec le ballon. Le Marseillais n’a jamais paniqué, que ce soit dans sa surface ou proche du but parisien. Maxifoot 8/10 Positionné dans un rôle hybride de milieu et défenseur central, il avait pour mission de gérer les décrochages des attaquants parisiens et les déplacements de Vitinha. Il l’a fait avec brio en grattant un nombre incalculable de ballons. Sa sérénité dans la relance sous pression a été exceptionnelle. Footmercato 7.5/10 Dans un rôle inédit pour lui, l’ancien joueur du FC Nantes a rendu une copie très honorable. Avec le ballon, il a orienté le jeu des siens avec des transversales millimétrées. En défense, il a tenu le coup face à Messi & Co même s’il a perdu quelques ballons dangereux dans sa moitié de terrain (37e). Il est l’auteur d’une intervention salvatrice face à Nuno Mendes (61e). Une (très) bonne solution de rechange à ce poste.

« Je n’aime pas trop comparer mais je pense qu’on a fait très bien, surtout quand on a vu le match qu’on a fait contre Nice en Ligue 1. Surtout face à cet adversaire, dans un gros rythme. Les joueurs peuvent être fiers. La fin de l’invincibilité parisienne à Marseille ? C’est une belle chose. C’est un adversaire très fort que l’on a affronté, c’est dur de presser pendant 90 minutes. Mais quand on a été plus bas, on a peu concédé. On a vraiment progressé dans notre manière de défendre. Rongier avec son intelligence, il peut s’adapter. Avec le ballon, il te donne de la qualité dans ta manière de jouer. On en a plaisanté ensemble à la fin du match, je lui ai dit qu’il pouvait être défenseur désormais. En général, les défenseurs et les milieux peuvent avoir le même rôle, on l’a vu avec nos centraux qui peuvent monter. Ça fait partie de notre jeu. Gagner la Coupe de France ? Dimitri a fait un beau discours devant tout le monde. Il a dit que c’était beau, mais il a fini en disant simplement qu’on a passé un tour. » Igor Tudor – source : Conférence de presse / L’Equipe (08/02/2023)