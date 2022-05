OM: Prolonger Rongier, une priorité ?

Auteur d’une saison remarquable sous le maillot olympien, Valentin Rongier sera en fin de contrat la saison prochaine. Interrogé hier en conférence de presse sur sa situation, le milieu phocéen à laissé entendre qu’il souhaiterait poursuivre l’aventure marseillaise. Pour notre invité Kevin Guedj et notre consultant Jean-Charles De Bono, il faut absolument le prolonger au plus vite.

Il est l’un des fers de lance de cette équipe olympienne cette saison. Valentin Rongier réalise peut-être sa saison la plus aboutie depuis son arrivée à l’OM à l’été 2019. Dans un rôle hybride de défenseur/milieu droit dans le système de Jorge Sampaoli, l’ancien nantais s’épanouit pleinement et si l’OM est en passe de se qualifier pour la LDC, il n’y est pas totalement étranger. En difficulté lors de l’arrivée du coach argentin, le natif de Mâcon a su s’accrocher pour s’imposer dans une équipe très compétitive. En fin de contrat en juin 2023, l’ancien canari se retrouve dans une situation quelque peu délicate.

Une prolongation méritée ?

Extrêmement régulier cette saison, Valentin Rongier affiche 29 matchs disputés dans un effectif qui a subi énormément de rotation. Une satisfaction pour l’ancien capitaine du FCN qui a laissé entendre hier en conférence de presse qu’il souhaiterait continuer à vivre des émotions sous le maillot phocéen et poursuivre l’aventure à Marseille. Pour notre invité, Kevin Guedj, il faut proposer une extension de contrat très rapidement au joueur de 27 ans :

« Moi je le re signe encore 2 ans, jusqu’en 2026 tu le fais signer. Le mec il se bat, il joue tous les postes comme Nacho au Real Madrid, c’est un des joueurs les plus importants. Rongier cette année, il t’a prouvé qu’il en avait (…) Moi Rongier quand j’ai vu arriver tout le monde au milieu, je me suis dis il va passer une saison compliquée le pauvre, au final, il a joué tous les matchs. Au milieu, t’as Guendouzi, Gerson, Kamara qui peut pas jouer et Gueye, il est incroyable Rongier cette saison. » Kevin Guedj – Source: Football Club Marseille (12/05/2022) Longoria voudra de se faire avoir comme avec Kamara — De Bono

Si aucune proposition n’est arrivée sur la table de Valentin Rongier, cela ne devrait plus tarder. Connu pour sa capacité à anticiper, Pablo Longoria devrait agir rapidement dans ce dossier. D’autant plus que selon notre consultant, Jean-Charles De Bono, le président olympien voudra éviter de revivre un scénario similaire à celui de Boubacar Kamara qui quittera le club, libre à la fin de la saison :

« Valentin Rongier déclare sa flamme à l'Olympique de Marseille. Longoria entre guillemets, il s'est fait avoir avec Kamara, Thauvin, il voudra pas une nouvelle fois retomber dans ces travers là. En disant ça, Rongier il veut dire « oh prolonge moi, je reste à l'OM, je suis bien, mets moi un an ou deux ans de plus et après on voit venir. Si je dois partir dans un , je rapporterai de l'argent ». Il faut le prolonger 2 ans. » Jean-Charles De Bono – Source: Football Club Marseille (12/05/2022)