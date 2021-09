OM: L’analyse de Rongier après ce match nul…

L’OM a concédé le match nul ce mercredi, sur la pelouse d’Angers (0-0). Un résultat décevant mais qui permet aux olympiens de rester invaincus sur ce début de championnat comme l’a souligné Valentin Rongier…

L’Olympique de Marseille n’a pas su contourner le bloc bas mis en place par le SCO d’Angers. L’OM s’est pourtant créé deux grosses occasions, manquées par Henrique et Dieng. Si l’équipe de Jorge Sampaoli ne l’emporte pas, elle reste toutefois toujours invaincue en Ligue 1.

Valentin Rongier se satisfait de ce point du match nul :

Nous n’avons pas perdu– Rongier

A lire : OM: Cardoze tape du poing après les incidents à Angers

« Ce n’était pas notre plus beau match, ça on le sait, mais il faut garder cette dynamique. Nous n’avons pas perdu, c’est important de le souligner. Ce soir Angers nous a posé beaucoup de problèmes, nous n’avons pas réussi à développer notre jeu comme d’habitude, mais il y a tout de même des choses positives parce que ça aurait pu tourner en notre faveur. On va continuer à bosser pour enchainer. » Valentin Rongier – Source: Prime Vidéo (22/09/21)

La note de Valentin Rongier : 6/10

Son appréciation