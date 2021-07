OM: Bonne nouvelle ! La ministre confirme la fin des jauges dans les stades !

Privés de stade Vélodrome depuis mars 2020, les supporters de l’Olympique de Marseille sont dans l’attente d’un retour. Roxana Maracineanu, ministre des sports, a évoqué la possibilité de voir une enceinte pleine dès le mois d’août…

Et si les supporters de football voyaient enfin le bout du tunnel ? En effet, la ministre des sports a expliqué qu’il était possible de voir des stades pleins en août, à condition d’avoir un pass vaccinal. Elle s’est exprimé lors de son passage au Tour de France :

Il faudra avoir un pass sanitaire quand on entre dans un stade– Roxana Maracineanu

A LIRE AUSSI : OM Mercato: La Fiorentina ne lâche pas l’affaire pour Lirola ?

« Aujourd’hui il n’y a pas de limitation dans les stades, on revient à une jauge normale. Mais il faudra avoir un pass sanitaire quand on entre dans un stade, c’est la condition pour revenir à la normale, d’inciter à la vaccination au maximum et rendre obligatoire un test PCR et la vaccination. Pour avoir des stades pleins en Ligue 1 comme d’autres compétitions, il faudra passer par la case pass sanitaire, se faire vacciner en priorité ou avoir un test PCR si on est dans l’impossibilité de se faire vacciner » Roxana Maracineanu (13/07/21)

Jacques Cardoze a évoqué le retour des supporters au stade Vélodrome à à certaines conditions pour La Provence. Tout d’abord, il faudra se munir d’un pass sanitaire et de sa pièce d’identité à l’entrée de l’enceinte, et s’y rendre tôt. La vente de place débutera le 22 juillet, avec une priorité pour les adhérents aux associations de supporters.

Le processus se fera en plusieurs étapes. Ce jeudi, face au Servette en match amical la limite est fixée à 50%, à Fos-sur-mer. L‘OM a demandé 50% de la capacité pour l’opposition face à Villareal le 31 juillet, cette fois ci au stade Vélodrome. Enfin les dirigeants olympiens espèrent monter en gamme pour les deux première journées de Ligue 1, pour enfin obtenir 100 % de la capacité face à l’AS Saint-Etienne le 29 août prochain.

👉🏼Pass sanitaire + pièce d’identité demandés à l’entrée. Il faudra arriver assez tôt au stade. Pas encore de campagne d’abonnement mais la vente sera ouverte à l’ensemble des gens qui veulent se rendre au stade le 22 juillet. Adhérents et associations seront prioritaires. #TeamOM — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) July 12, 2021