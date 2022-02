OM : Saliba adule Milik !

L’OM s’est imposé 1-2 sur la pelouse de Metz hier soir. Une victoire permise grâce à une bicyclette inscrit par Arkadiusz Milik en fin de rencontre. William Saliba a encensé l’entrée en jeu du polonais.

C’est une victoire qui fait du bien. L’Olympique de Marseille s’est imposé 1-2 hier soir sur la pelouse de Metz à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Si Cédric Bakambu avait ouvert le score en première période, les Phocéens se sont faits peur en se faisant rejoindre au score en seconde période. C’est l’entrée d’Arkadiusz Milik à la 75e minute de jeu qui a fait toute la différence.

Sur l’un de ses premiers ballons dans la surface de réparation, l’attaquant polonais est parvenu à trouver la faille grâce à un très beau geste : une bicyclette. Une finition chirurgicale qui le permet de poursuivre sur sa bonne lancée après son triplé lors du dernier match de championnat face à Angers. À l’issue de la rencontre, William Saliba a tenu à encenser la performance du Polonais.

Milik c’est un bosseur, une très bonne personne – William Saliba

« C’est le coach qui décide (qui débute les matches) mais quoi qu’il arrive, qu’il soit titulaire ou qu’il démarre sur le banc il a toujours la même envie, c’est un bosseur et une très bonne personne qui a toujours un bon comportement. Cette victoire nous fait du bien car on a passé une semaine un peu délicate. Il a fallu se remettre directement de cette gifle qu’on a prise en Coupe de France et aujourd’hui la victoire c’est le plus important. Mentalement on n’était pas très bien mais on savait qu’il fallait gagner même si on était moins bien dans le jeu et c’est ce qu’on a fait. Ça va vite donc il ne faut pas s’endormir car quatre points c’est rattrapable, conclut Saliba. Donc il nous faut enchaîner, continuer et vite se remettre dedans. Et aussi prendre moins de buts car avant on en prenait moins donc on doit vite régler ça. » William Saliba – Source : Zone mixte (13/02/2022)