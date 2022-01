OM – Saliba : « Ça m’a mis une bonne claque. »

Le défenseur de l’Olympique de Marseille, William Saliba était l’invité de l’émission Rothen S’enflamme ce jeudi soir. Il a notamment évoqué son transfert à Arsenal ou il n’a pas réussi à s’imposer.

Invité dans l’émission « Rothen s’enflamme », sur les ondes de RMC sport, William Saliba est revenu sur son transfert à Arsenal. L’international espoir français a détaillé ses difficultés à s’imposer au sein de l’équipe londonienne.

🔥🎙 Le menu de Rothen s’enflamme ce jeudi. 👥 L’équipe du jour : @jltourre, @RothenJerome, @MathieuVal8, Captain Larqué, Julien Cazarre et notre invité William Saliba. pic.twitter.com/Ziwfpo2HiG — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) January 27, 2022

« Il ne faut pas en avoir. Il y a des choses comme ça dans le foot. Il y a des moments difficiles. Tout n’est pas tout rose. Même si ça ne s’est pas bien passé sur le plan personnel, je prends ça comme une expérience. Ça m’a forgé un mental plus costaud. Avant d’aller à Arsenal, je me suis dit que j’allais jouer, j’en étais sûr, je me demandais avec qui j’allais jouer. Je suis arrivé, j’ai joué zéro match. J’ai joué avec les U23. Ça m’a mis une bonne claque. Aujourd’hui, je suis plus concentré. Il faut faire plus à chaque fois. Pour le coach (Mikel Arteta), je n’étais pas encore prêt. Quand il y a eu le premier confinement, pendant qu’il y avait leur championnat, moi j’étais chez moi à Paris. Je ne faisais rien du tout. Je courais un peu. Je n’avais pas de condition physique. Après s’est posé la question de savoir si j’allais jouer la Coupe de France (avec Saint-Etienne, son ancien club)… Puis je suis rentré. Je me suis entraîné deux semaines tout seul. On a enchaîné 2-3 matchs amicaux mais je devais retrouver la condition physique. Le championnat a enchaîné rapidement et le coach a estimé que je n’étais pas prêt. Je respecte sa décision. » William Saliba – Source : RMC Sport (27/01/2022)

