OM: Saliba fatigué mentalement par le rythme des matchs

William Saliba est devenu l’un des chouchous du stade Vélodrome cette saison. L’ancien Stéphanois a su séduire les spectateurs marseillais grâce à sa vitesse, sa puissance ou encore sa qualité technique. Cependant, le rythme des matchs commence à fatiguer mentalement le jeune international français.

Auteur d’une excellente saison sous le maillot olympien, William Saliba s’est rapidement imposé comme le taulier de cette défense marseillaise. Arrivé l’été dernier en prêt en provenance d’Arsenal, comme son coéquipier Guendouzi, Saliba a peu à peu franchi les paliers jusqu’à arriver en Equipe de France et connaître ses deux premières sélections. Le joueur formé à Saint-Etienne fait partie des révélations de cette année même si son manque d’expérience a causé quelques erreurs comme face à la Lazio au Vélodrome en Ligue Europa. Des erreurs de jeunesses pardonnables au vu du reste de sa saison exceptionnelle.

A LIRE AUSSI: Mercato OM: Milik aurait fait son choix pour la saison prochaine !

C’est une bonne pression mais… — William Saliba

A LIRE AUSSI: OM: Un club « plus sérieux, plus professionnel » pour Skoblar !

Problème, s’il en est un, l’OM joue encore une Coupe d’Europe et enchaîne de nombreuses rencontres. En plus de la fatigue physique que cela cause, le mental prend également un coup. Au micro de Prime Video, William Saliba s’est confié sur la fatigue mentale que ces matchs à répétition peuvent avoir sur les joueurs.

« Cette année, j’ai pris l’habitude de jouer tous les 3-4 jours, on a fait presque seulement ça dans l’année. Il faut continuer, mais après il faut aussi gérer mentalement. Ici, il y a la pression des matchs, on doit toujours gagner. C’est une bonne pression, mais ça fatigue mentalement, plus que physiquement » William Saliba – Source: Prime Vidéo (01/05/2022)

Nous ne savons toujours pas ce qu’Arsenal veut faire de William — Agent Saliba

« L’agent de William Saliba, Djibril Niang, me dit : « Nous ne savons toujours pas ce qu’Arsenal veut faire de William. Nous aurons une discussion à ce sujet très bientôt, je pense. » Arsenal décidera de son avenir dans les prochaines semaines. Beaucoup de facteurs en jeu et rien de décidé pour le moment. Je ne sais pas pourquoi c’est une telle surprise pour certaines personnes. De toute évidence, le joueur et le club voudront s’asseoir et discuter de toutes les options (rester/prêt/vente), etc. Le joueur voudra des assurances de temps de jeu. Comment peuvent-ils décider quoi que ce soit sans avoir d’abord discuté ? (…) Cela dépend de beaucoup de choses : un autre prêt ? Veut-il rester si Arteta ne peut pas lui garantir un certain nombre de matchs ? Il y a beaucoup à décider – ils ne peuvent pas le faire tant qu’ils ne se sont pas assis et ont longuement discuté de tout. Personnellement j’aimerais bien le voir rester bien sur… » Freddie Paxton – source : Twitter (27/04/2022)