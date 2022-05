Véritable légende de l’Olympique de Marseille, Josip Skoblar a donné son avis sur l’état du club dans un entretien pour le magazine Le Foot. L’ancien attaquant olympien retrouve une stabilité perdue depuis trop longtemps à Marseille.

L’Olympique de Marseille réalise une très belle saison. Deuxièmes au classement et présent dans le dernier carré de la Ligue Europa Conférence, les olympiens font plaisir à leurs supporters sur cette exercice 2021-2022. Jorge Sampaoli a réussi à mettre en place un système et une idée de jeu en place. En plus de son jeu de possession très agréable à suivre, Jorge Sampaoli a réussi à fédérer un groupe. En effet, des joueurs comme Amine Harit ou Steve Mandanda semblaient être complètement mis de côté mais sont aujourd’hui de retour au premier plan, plus investis que jamais dans la fin de saison de l’Olympique de Marseille.

A LIRE AUSSI: OM – Lyon : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

Skoblar admiratif du travail de Sampaoli

A LIRE AUSSI: Mercato OM: Milik aurait fait son choix pour la saison prochaine !

Josip Skoblar, l’ancien joueur et légende de l’Olympique de Marseille a donné son avis sur la situation du club. L’ancien attaquant a retrouvé une véritable équipe de foot, grâce à Jorge Sampaoli.

« Je ne peux pas dire que j’aime bien ce style de coach et de management, mais je pense qu’il a réussi à bâtir une équipe solide et cohérente. Tellement d’entraîneurs ont échoué avant lui qu’il faut reconnaitre que cet OM-là évolue en équipe, avec des joueurs talentueux, et qui font preuve d’engagement, d’une mentalité digne de ce que représente le club aux yeux des supporters. Depuis les années Deschamps, dans la durée, on n’avait plus vu ça à l’OM. Hors PSG, pendant que des clubs comme Lille, Rennes, Nice et même Lyon progressaient, l’OM régressait tous les ans un peu plus à échouer à offrir un vrai projet sportif, une équipe digne de la passion de cette ville. Cette fois, on sent que c’est un peu plus sérieux, plus professionnel, plus stable » – Josip Skoblar – Source: Le Foot (01/05/2022)