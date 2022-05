On sait ce qu’on n’a pas bien fait. On sait qu’il faut vite oublier. On a trois matchs, trois finales, on a notre destin entre les mains. Il ne faut surtout pas regretter à la fin. (…) Dans cette équipe, il y a un bon mental. On ne lâche jamais rien, on se relève toujours. On va tout donner, pour n’avoir aucun regret ». William Saliba – Source : Conférence de presse (06/05/2022)