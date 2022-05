OM : Sampaoli s’inquiète pour Payet blessé, Harit incertain face à Lorient ?

L’Olympique de Marseille a fait match nul (0-0) hier soir contre le Feyenoord Rotterdam en demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence. Défait 3-2 à l’aller, les Olympiens sont éliminés aux portes de la finale. La déception était immense pour les marseillais. L’OM a perdu l’espoir de gagner un trophée cette saison, mais pas que , Dimitri Payet, après une ouverture vers Bamba Dieng, a ressenti une douleur au niveau du mollet et a dû céder sa place en première mi-temps. Jorge Sampaoli était en début d’après-midi en conférence de presse et a été questionné sur la durée d’indisponibilité de Payet. Le coach argentin n’a pas encore tous les éléments pour savoir si le numéro 10 marseillais rejouera ou pas cette saison.

La Ligue 1 reprend ses droits et l’OM se déplace dimanche sur la pelouse du Moustoir pour y affronter Lorient dans le cadre de la 36ème journée. Pour cette occasion, William Saliba et Jorge Sampaoli étaient en conférence de presse en début d’après-midi pour notamment évoquer l’état de santé de Dimitri Payet. L’entraîneur olympien s’est exprimé à ce sujet

A LIRE AUSSI : Mercato OM: Zubar pense « qu’on ne pourra pas s’aligner sur ce qu’ils proposent à Saliba »

Présent en conférence de presse également, William Saliba se dit solidaire avec son coéquipier.

#Saliba sur Payet : « On n’a pas encore de nouvelles de l’IRM. Mais c’est sûr qu’on n’est pas pareil sans lui. On espère que ce n’est rien de grave, on est de tout cœur avec lui » #ConfOM

— Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 6, 2022