Mercato OM: Zubar pense « qu’on ne pourra pas s’aligner sur ce qu’ils proposent à Saliba »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille cette semaine sur le plateau de Football Club de Marseille avec les trois anciens joueurs de l’OM Jean-Charles de Bonon, Boudewijn Zenden et Ronald Zubar. Un extrait consacré à la situation de William Saliba.

Dans l’émission Débat Foot Marseille, les deux anciens joueurs de l’OM, Jean-Charles De Bono et Ronald Zubar ont livré leurs ressentis sur la situation de William Saliba, actuellement prêté sans option d’achat par Arsenal.

A lire aussi : OM – Drame de Furiani : Longoria annonce un hommage pour le match face au Feyenoord !

Je n’attendais pas Saliba à ce niveau là – Zubar

Invité de l’émission Débat Foot Marseille, Ronald Zubar donne son avis sur l’avenir de William Saliba et se positionne sur son futur en pointant du doigt la qualification en Ligue des Champions et sa volonté ou non de rester. Ce sont les deux facteurs importants dans ce dossier selon l’ancien défenseur de l’OM.

Je pense que ça va être dur pour nous de le garder, en plus il y a la Coupe du monde qui arrive. Il appartient à Arsenal, je crois que c’est le seul joueur où il n’y a pas d’options d’achat dans le prêt avec Harit. Je pense que ça va discuter avec Arsenal mais je pense qu’on ne pourra pas s’aligner sur ce qu’ils proposent sauf s’il y a une qualification en Ligue des champions et que lui souhaite rester avec un nouveau prêt. Tout dépend comment ça va se passer là-bas si Arteta est toujours le coach on verra … Je pense qu’il a vraiment franchi un cap énorme franchement je ne l’attendais pas à ce niveau là, je pense qu’il peut devenir l’un des grands pour nous sur le plan national, en Équipe de France pour la Coupe du monde. » Ronald Zubar – Source : Débat Foot Marseille (02/05/2022)

Il faut juste qu’il fasse attention lorsqu’il est en confiance, il a parfois des sauts de concentration – Zubar

Interrogé sur la situation de l’international français, bien que dithyrambique sur la saison et le niveau du défenseur olympien, Ronald Zubar a remarqué un certain défaut chez Saliba.

Il faut juste qu’il fasse attention lorsqu’il est en confiance, il a parfois des sauts de concentration. Il ne faut pas trop en rajouter, parfois il est tellement facile qu’il tente un dribble et quelquefois la balle lui passe sous les pieds. Si j’ai un conseil à lui donner c’est de rester concentré le plus longtemps possible parfois ça peut arriver d’être parasité autour, par l’arbitre, l’ambiance. Saliba peut devenir un soldat, je l’aime beaucoup. Ronald Zubar – Source : Débat Foot Marseille (19/04/2022)

Retrouvez le dernier numéro de Débat Foot Marseille de ce Lundi 02 mai 2022.

A lire aussi : OM: le clan Sampaoli annonce la couleur pour son avenir !

A LIRE AUSSI : OM : Harit raconte ses hauts et ses bas avec Sampaoli…