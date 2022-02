OM : « Sampaoli, c’était toujours sur un fil »

Arrivé sur le banc de l’OM il y a un an, Jorge Sampaoli fait vivre un ascenseur émotionnel aux supporters. Benoît Trémoulinas qui l’a côtoyé à Séville craint la gestion de l’Argentin à long terme.

La non-titularisation d’Arkadiusz Milik face à Metz dimanche soir continue de faire parler. Malgré la victoire de l’Olympique de Marseille, les journalistes et les consultants n’ont pas compris le choix opéré par Jorge Sampaoli de ne pas faire débuter l’attaquant polonais.

Je ne comprends pas la gestion de Sampaoli – Benoît Trémoulinas

Sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, Benoît Trémoulinas qui l’a côtoyé un an du côté de Séville craint qu’Arkadiusz Milik et ses coéquipiers finissent par lâcher Jorge Sampaoli à force de ne pas toujours utiliser les joueurs comme il le devrait.

« Jorge Sampaoli, je l’ai connu juste un an à Séville, et c’était toujours sur un fil jusqu’au moment où le groupe a explosé, car il continuait à faire ses choix tactiques qui étaient un peu bizarres, des compos d’équipe où on s’interroge, des joueurs défensifs placés dans des couloirs offensifs. Alors oui, pour l’instant, ça fonctionne bien à l’OM, c’est même un choix payant ce qu’il a fait contre Metz avec Milik. On ne peut rien dire, puisqu’il le fait rentrer et Milik marque et donne la victoire à l’OM. Mais ce que je regrette avec Sampaoli, c’est que Milik est un attaquant, un grand attaquant même, suivi par de très grands clubs, et il a besoin de confiance. Il a besoin de jouer, de marquer et là même s’il est bien, Sampaoli l’a remis sur le banc. Je ne comprends pas trop cette gestion. Alors oui ça fonctionne, mais jusqu’à quand ? Il doit s’appuyer sur Milik car ça n’ira pas jusqu’au bout » Benoît Trémoulinas – Source : La Chaîne L’Équipe (14/02/2022)

On est content d’avoir 4 points sur Nice mais… – Jorge Sampaoli

En fin de rencontre, Jorge Sampaoli avait tenu à expliquer son système et l’absence d’Arkadiusz Milik dans le onze de départ.

« On voulait jouer haut face à Metz, ce système nous permettait d’avoir plus de joueurs proche de la surface. Contrairement à ce que l’on a fait au Vélodrome. Milik aurait pu être une option dès le départ, mais j’avais demandé plus de profondeur à mes ailiers. Milik est très important pour nous comme Payet, mais ces deux joueurs ont besoin de plus complémentarité pour l’OM. » Jorge Sampaoli – source : Prime Vidéo (13/02/2022)