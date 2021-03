OM : Sampaoli est clair avec les supporters marseillais !

Jorge Sampaoli est arrivé hier à Marseille. Le coach argentin a été exfiltré de l’aéroport afin d’éviter les supporters et journalistes présents.

Jorge Sampaoli doit respecter un isolement lié au Covid et à son arrivée en provenance du Brésil. Ce dernier a livré ses premiers mots via le média officiel du club. Il s’adresse directement aux supporters marseillais et annonce la couleur…

🗣 «J’ai énormément de respect pour cette ferveur populaire» Les premiers mots de 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶🎙🇦🇷 pic.twitter.com/K9cA4yaoeS — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 2, 2021

« Je suis heureux d’être ici, j’arrive avec beaucoup d’espoirs et d’attente. Dans un club que je suis depuis longtemps. J’ai vraiment hâte de pouvoir commencer. Ce sont des supporters très exigeants qui veulent que l’équipe ait un style propre à la ville. D’où je viens je suis habitué à ce type d’attente et j’espère que nous serons à la hauteur du peuple olympien qui est la chose la plus importante. J’ai énormément de respect pour cette ferveur populaire et je vais faire tout ce que je peux dans cette période si difficile de pandémie pour que les supporters aient de la joie ». Jorge Sampaoli – source : OM.fr (02/03/2021)