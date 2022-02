OM : « Sampaoli fait rentrer Henrique avant Milik… Je suis désolé ça c’est insupportable. « 

L’OM a concédé un match nul face à Troyes (1-1) ce dimanche lors de la 26e journée de Ligue 1. Dans l’émission l’After Foot, Kevin Diaz a donné son sentiment sur la mauvaise passe du club marseillais et les choix de son entraîneur Jorge Sampaoli.

Le consultant de RMC Sport, Kevin Diaz a évoqué le match nul de l’Olympique de Marseille contre Troyes (1-1) lors de la 26e journée de Ligue 1 ce dimanche. Il se montre très critique vis à vis des choix du coach olympien Jorge Sampaoli

A lire aussi : OM : Un nul avec un goût de défaite face à Troyes, entrée catastrophique de KOLASINAC…

Il pense qu’il n’a pas besoin de Milik, il veut le démontrer mais il n’y arrive pas… – Diaz

« Un entraîneur a le droit d’avoir des convictions et je reste derrière Sampaoli parce que j’aime ce qu’il a proposé depuis le début de saison mais un entraîneur quand il vire de la conviction à l’entêtement, là ça commence à devenir agaçant. S’il veut jouer le football liquide de Pep Guardiola mais qu’il n’a pas le banc de touche de Guardiola, il n’a pas Mahrez, il n’a pas Foden… Il veut jouer sans numéro 9 OK, mais si tu mets Payet et que de toute façon il joue à gauche comme il l’a été une grande partie de ce match où il n’a pas été numéro 9 ni faux 9 et que te retrouve finalement avec Dieng à la place de Milik, il y a un problème (…) Sampaoli fait rentrer Luis Henrique avant Milik… Je suis désolé ça c’est insupportable. Il pense qu’il n’a pas besoin de Milik, il veut le démontrer mais il n’y arrive pas… » Kevin Diaz – Source : RMC Sport (2702/2022)

A lire aussi : L’OM, encore insuffisant ! [Thierry B. Audibert]

🗣 @DanielRiolo : « Je me demande si, quand tu prends les clubs qui comptent dans notre championnats, tu arrives à plus de 3-4 matches références pour toutes les équipes. À la limite, Rennes, Strasbourg, Lens. Mais nos grosses équipes, très peu. » #rmclive pic.twitter.com/9itQpKLE1m — After Foot RMC (@AfterRMC) February 27, 2022

« Je pense qu’on a bien contrôlé le match » Sampaoli

L’entraineur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli s’est exprimé en conférence de presse juste après le match nul de du club marseillais à Troyes (1-1) lors de la 26e journée de Ligue 1.

A lire aussi : ESTAC – OM (1-1) : Comme une défaite !

« Je pense qu’on a bien contrôlé le match, tout au long de ces deux heures, il y a eu des difficultés à la fin et on a fait match nul. C’était difficile pour nous, cette intensité sur le terrain. On aurait pu gagner, tous les joueurs ont donné tout ce qu’ils avaient sur le terrain (…) Oui il y a eu des difficultés pendant ce match, nous avions un voyage très long, c’est difficile de jouer. Ce n’était pas volontaire de laisser le ballon à l’ESTAC. Nous allons pouvoir nous reposer et travailler sur ça » Jorge Sampaoli – Source : conférence de presse