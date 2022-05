OM: Sampaoli fustige l’arbitrage face à Lyon !

Après la lourde défaite de l’OM face à Lyon, Jorge Sampaoli est revenu sur les nombreuses erreurs d’arbitrage lors de la rencontre. Selon lui, l’arbitre a fait pencher la balance du côté des lyonnais et ce n’est pas la première fois que l’arbitrage pénalise fortement les Marseillais.

L’Olympique de Marseille s’est incliné sur le lourd score de 0-3 face à une équipe de Lyon très éloignée des « idées » de jeu de leur entraineur qui prône la possession notamment. Si les Marseillais ont dominé la rencontre en se procurant la majeure partie des occasions franches de ce match, Lyon a été réaliste en marquant sur ses seules véritables occasions. En plus de leur froid réalisme, les Lyonnais ont pu profiter de fautes d’arbitrage. Ce n’est pas la première fois que l’OM subi des erreurs importantes d’interprétation de la part des arbitres. En effet, déjà face au PSG, un pénalty a été accordé plus que généreusement aux Parisiens avant qu’un but ne soit refusé à Saliba pour un hors-jeu extrêmement litigieux.

Sincèrement, ces décisions m’attristent

En conférence d’après-match, Jorge Sampaoli est revenu sur les nombreuses erreurs d’arbitrage de M.Gautier. Un pénalty oublié, une faute non-signalée sur le premier but lyonnais ou encore une faute au départ de l’action sur le second. Le coach argentin se dit lésé par l’arbitrage de cet Olympico.

« Oui car avant cette erreur, on était présents, je pense qu’on avait le contrôle mais cette situation a tout changé et on ne peut pas revenir dessus. Cela m’embête car on était meilleurs qu’eux avant le but lyonnais qui a tout changé. On a essayé ensuite de revenir mais ce but a vraiment tout changé. Oui, déception, c’est vraiment le mot. Sincèrement, ces décisions m’attristent, cette situation est très douloureuse à supporter pour nous mais on ne pourra pas changer ça. Maintenant, cap sur jeudi, avec un match très important, on va continuer d’aller de l’avant mais on a déjà eu ce genre de situation contre Paris. À un moment donné, il faut unifier les critères pour que les décisions soient toutes les mêmes. » Jorge Sampaoli – Source: Conférence de Presse (01/05/2022)