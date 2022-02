OM : Sampaoli n’assume pas la frilosité de son équipe…

Après le match nul de l’OM face à Troyes (1-1), l’entraineur de l’OM Jorge Sampaoli a tenté d’expliqué le mauvais match de son équipe…

L’entraineur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli s’est exprimé en conférence de presse juste après le match nul de du club marseillais à Troyes (1-1) lors de la 26e journée de Ligue 1. Il estime que son équipe était fatiguée et qu’il n’avait pas prévu que le promu est plus le ballon. Même si l’on peut entendre l’argument de la fatigue et qu’il n’avait pas mis ne place un jeu attentiste, son coaching était clairement défensif…

Ce n’était pas volontaire de laisser le ballon à l’ESTAC — Samapoli

« Je pense qu’on a bien contrôlé le match, tout au long de ces deux heures, il y a eu des difficultés à la fin et on a fait match nul. C’était difficile pour nous, cette intensité sur le terrain. On aurait pu gagner, tous les joueurs ont donné tout ce qu’ils avaient sur le terrain (…) Oui il y a eu des difficultés pendant ce match, nous avions un voyage très long, c’est difficile de jouer. Ce n’était pas volontaire de laisser le ballon à l’ESTAC. Nous allons pouvoir nous reposer et travailler sur ça » Jorge Sampaoli – Source : conférence de presse

« On est très triste car on avait plutôt bien commencé ce match et fait une bonne première période. On avait la possession, c’était notre match quand même… la seconde période n’a pas été aussi bonne, on a joué trop longtemps trop bas en défense et on prend ce but dans les dernières minutes. On doit progresser, on a perdu le dernier match à domicile aujourd’hui, on fait match nul… On essaye d’aller en Champions League et pour ça on doit s’améliorer et retrouver la victoire. Lors de la première partie de saison on avait gagné beaucoup de matchs. Et là on ne joue pas très bien. » Luan Perez – Source : Prime Video (2702/2022)

