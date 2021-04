OM : Sampaoli ne tourne pas autour du pot concernant Payet !

Dimitri Payet est un joueur inconstant, c’est son gros défaut. Après une grosse saison 2019/2020, ce dernier n’était pas au niveau depuis septembre dernier. Jorge Sampaoli en a fait le constat ce vendredi en conférence de presse…

Interrogé sur le cas Payet, Jorge Samapoli a été clair ce jeudi devant la presse. Le milieu de terrain doit retrouver ses « capacités physiques et mentales » afin d’atteindre le niveau que son coach attend.

#Sampaoli : « je connais les capacités de Payet, il se sait loin de ce que l’on attend, il doit retrouver ses capacités physiques et mentales. On ne voit pas le meilleur Payet. » #confOM #liveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 2, 2021

J’ai parlé avec Payet, il se sait loin de ce que l’on attend — Sampaoli

« J’ai parlé avec Payet, il se sait loin de ce que l’on attend. Il faut qu’il retrouve une forme mentale et physique pour redevenir le joueur si décisif qu’il a pu être pour ce club. Le rôle d’un coach est de tirer le meilleur de chaque joueur. Si on y arrive avec Payet, l’équipe progressera en attaque, car il a beaucoup de capacités par sa vision du jeu. Il doit retrouver ses capacités physiques et mentales. On ne voit pas le meilleur Payet. Son irrégularité actuelle fait que l’on ne voit pas le meilleur Payet sur le terrain, mais il va essayer de revenir à son meilleur niveau pour être décisif. » Jorge Sampaoli– Source: Conférence de presse (02/04/2021)