OM : Sampaoli pourrait se passer de Milik !

La polémique autour de Milik et Sampaoli enfle depuis quelques jours… Dans le Late Football Club, Mickaël Madar affirme que le coach pourrait se passer du Polonais s’il estime que son équipe joue mieux sans lui.

Les déclarations de Milik et Sampaoli à travers les médias et en conférence de presse laisse présager un froid entre les deux… Si tout semble pourtant aller bien entre les deux hommes selon La Provence, les consultants tentent de se mettre dans la peau du coach argentin afin de savoir quelle décision prendre.

Un joueur qui rentre en conflit avec un entraîneur ne gagne jamais — Madar

Mickaël Madar s’est exprimé à ce sujet sur le Late Football Club. Il pense que Sampaoli pourrait se passer de Milik sans aucun soucis, surtout s’il estime que son équipe joue mieux sans l’international polonais en pointe.

« Jorge Sampaoli veut se passer d’Arkadiusz Milik, c’est clair. Maintenant, il faut qu’il fasse attention parce qu’un joueur qui rentre en conflit avec un entraîneur ne gagne jamais, à moins que l’entraîneur soit remercier par le président. Dès qu’il joue il marque d’accord, mais si son coach pense que son équipe joue mieux sans lui, Milik ne jouera pas » Mickaël Madar – Source : Late Football Club

Milik sorti énervé en Europa League… 😡

On a gagné, il a marqué donc Milik doit être heureux — Sampaoli

Jorge Sampaoli a répondu aux questions des journalistes à ce sujet ce vendredi en conférence… Le coach argentin a envoyé un message fort à son attaquant. Selon lui, il doit avant tout être heureux pour le club et pour la victoire.

« La relation entre un footballeur et un entraîneur est très hermétique. Je parle directement à lui pendant les entraînements. et on parle beaucoup. Comme buteur, Milik est top et fait partie des tops. Mais dans la communiation il y a aussi du travail à faire et parfois il devrait trouver des partenaires libres sur le terrain ou plus d’espaces afin de fixer l’adversaire. Il faut savoir occuper l’espace de chacun. Ce n’est pas ce qu’il fait de mieux comme buteur. Il est très très bon à la finition mais il peut améliorer sa relation avec les autres joueurs sur le terrain et on travaille là-dessus(…) Il doit être heureux car il a marqué, parce que l’équipe a gagné et qu’un partenaire est entré à sa place. Les joueurs cherchent des excuses pour ne pas être heureux. On a gagné, il a marqué donc il doit être heureux. S’il n’est pas heureux à ce moment-là, il doit peut-être en parler avec quelqu’un d’autre » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (18/02/22)