OM : Sanchez, meilleurs stats pour un buteur depuis…

L’Olympique de Marseille s’est imposé deux buts à zéro hier soir à Clermont. Au centre de cette victoire se trouve, encore une fois, Alexis Sanchez…

L’attaquant chilien a marqué ses huitième et neuvième buts en vingt-trois journées de Ligue 1. Ce qui en fait le meilleur buteur olympien cette saison mais aussi le buteur olympien le plus performant après vingt-trois journées de championnat depuis… Bafétimbi Gomis en 2016/17 !

L’ex-international français était parvenu à inscrire treize buts en vingt-trois journées. Derrière lui, ça avait été plus dur au poste d’attaquant de pointe. Ni Valère Germain ni Konstantinos Mitroglou ni Dario Benedetto ni Arkadiusz Milik* n’avaient de stats aussi élevées après vingt-trois journées. Seul Florian Thauvin était parvenu à un meilleur total en 2017/18 et 2018/19. Comme quoi, même s’il n’est pas un attaquant axial de formation, Sanchez tient parfaitement le rôle…

Je ne vois pas pourquoi il partirait

» Je pense que forcément son avenir est lié à une qualification en ligue des champions. Si on y arrive et si l’équipe est toujours dans cet état d’esprit là, je ne vois pas pourquoi il partirait. En plus il est bien dans la ville. Je pense qu’il se sent bien ici, si on change pas de coach, que l’équipe reste dans cette dynamique et qu’on se qualifie en ligue des champions je ne vois pas pourquoi il ne resterait pas » Kemmler – Source : Football Club de Marseille (8/02/2023)