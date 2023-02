OM : Sanchez, trop oublié par ses partenaires !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est lourdement incliné 0-3 face au PSG. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation d’Alexis Sanchez.

L’OM a pourtant bien commencé le match avec un bloc haut et une domination pendant 25 minutes. Cependant les situations ont été mal exploitées et quand Mbappé a ouvert le score, l’équipe a eu du mal à retrouver sa vitalité. Sur ce but, les errances défensives sont criantes, Balerdi sort trop sur Messi et se fait éliminer sur une passe, le champion du monde argentin a le temps d’ajuster sa passe pour un Mbappé parti en profondeur, Tavares ne bouge pas et Bailly a un temps de retard. Quatre minutes plus tard, le duo Tavares/Bailly se fait encore balader et Mbappé trouve Messi. A 0-2, le match semble déjà terminé. D’autant que le PSG aura encore deux énormes occasions, un face à face remporté par Lopez face à Mbappé et une frappe de Marquinhos proche du poteau. Et le 3e est encore dans le même esprit, le doublé de Mbappé à la 55′ a définitivement clôturé cette rencontre. Donnarumma va sortir deux grosses occasions, une de Sanchez et une autre de Vitinha. Le dernier quart d’heure sera sans rythme…

La note d’Alexis Sanchez : 4.5/10

Son appréciation

« Sanchez, des appels rarement exploités !

Il n’a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Malgré un grand nombre d’appels dans le dos de la défense parisienne, l’attaquant chilien a souvent été oublié par ses partenaires. Malgré tout, il fait une belle remise poitrine pour Tavares (18e), frappe un coup-franc direct (45e) et met une belle tête bien repoussée par Donnarumma (53e). Il n’a pas beaucoup existé dans ce match, malgré de gros efforts. Son association avec Vitinha reste attendue…

Les notes des médias

L’Equipe 4/10 Il a été le Marseillais le plus dangereux, ou en tout cas le moins inoffensif, toujours aussi hargneux sur les miettes qu’il pouvait grignoter. Il y eut une belle déviation de la poitrine vers Nuno Tavares (18e), puis un peu de travail pour Donnarumma, sur un coup franc (45e+2) et une belle tête (65e), l’un des rares duels aériens où il n’a pas été éteint par Ramos. Remplacé par VITINHA (81e). Maxifoot 5/10 Comme à son habitude, le Chilien a été irréprochable dans ses efforts. Il n’a rien lâché et s’est battu sur chaque ballon pour essayer de faire des différences au sol ou dans les airs. Il aurait d’ailleurs pu marquer sur une tête repoussée par Donnarumma (65e). Footmercato 4/10 L’international chilien n’a vraiment pas bénéficié de services étoilés. En première mi-temps, il n’a pu se contenter que de jouer en pivot, malgré sa volonté de créer des décalages par son placement entre les lignes. Si Ramos et Marquinhos l’ont mis hors d’état de nuire, il est en revanche l’auteur d’une remise poitrine astucieuse pour Tavares (18e). Hormis son coup-franc (45e) et sa tête dangereuse repoussée par Donnarumma (53e), l’ancien joueur de l’Inter Milan n’a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Un soir sans.

