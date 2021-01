OM : Si Di Meco était dans le vestiaire, il n’aurait pas laissé passer ça !

André Villas-Boas a confirmé les tensions entre Florian Thauvin et Dimitri Payet. RMC Sport a expliqué que la querelle entre les deux joueurs viendrait de reproche faite par Payet envers Thauvin…

Sur RMC dans Top of The Foot, Eric Di Meco, ancien marseillais et champion d’Europe en 1993 avec l’OM a donné son avis sur Dimitri Payet sans le ménager…

Je ne suis pas un grand fan de Dimitri Payet – éric di meco

« Dimitri Payet, je l’ai démasqué il y a longtemps, au point d’en faire des débats avec des collègues à moi étaient fans, et ils ne le sont plus je vous l’assure. Moi même je ne suis pas un grand fan de Dimitri Payet. Ce que je vois en ce moment confirme ce que je pensais de lui il y a longtemps. Je connais l’amour que Florian Thauvin a pour le club, mais c’est clair qu’en ce moment la situation ne plaide pas en sa faveur. Quand tu te retrouves en fin de contrat et en position de force, si tu penses qu’on ne te propose pas ce que tu mérites, tu peux être perturbé et avoir des envies d’ailleurs. Le dépit amoureux des supporters envers Florian Thauvin vient de là. Mais comment peux- tu pouvoir continuer avec un garçon comme Payet dans ton vestiaire ? Et avec le contrat que tu lui as proposé le mistigri tu l’as et tu vas te le garder. Plus ce qu’il a fait pendant ce confinement là, si j’apprends ça d’un de mes partenaires je viens à l’entraînement je lui met un 5 franc dans la tête. Comment c’est possible que ce mec là personne ne lui dise rien dans le vestiaire. Il monte en réunion et va critiquer le placement d’un joueur ? Mais sans déconner, il n’y a plus un mec qui a des couilles dans le vestiaire de l’OM ? » Eric Di Meco – Source : Top of the Foot (26/01/2021)