OM : Stéphane Tapie s’en prend à Pablo Longoria !

L’élimination de l’Olympique de Marseille fait mal à tous ses supporters. Malgré une ambiance de feu, les Olympiens se sont faits éliminés de la LDC aux tirs au but. Une déception pour les supporters, en particulier pour Stéphane Tapie qui a mis cette élimination sur le dos de Longoria.

L’OM a trébuché dès le tour préliminaire. Les Olympiens ne verront donc pas les phases de poule de la Ligue des champions. Une élimination qui fait réagir en coulisse. Stéphane Tapie, fils de Bernard Tapie, s’en est vivement pris à Pablo Longoria après le match.

« Que dire : les joueurs ont fait le taff, mais Longoria non, a suggéré Stéphane Tapie sur Twitter. Quand tu te fais casser le c** au match aller par l’arbitre, tu fais en sorte que ça n’arrive pas au match retour. Président de l’OM, ce n’est pas QUE recruter et vendre des joueurs.« . Le fils de l’ancien président ne remet pas en cause le match des joueurs, mais bien le manque de pression sur le corps arbitrale par Pablo Longoria.

Que dire : Les joueurs ont fait le taff mais Longoria non. Quand tu te fais casser le cul au match aller par l’arbitre tu fais en sorte que ça n’arrive pas au match retour. President de l’OM ce n’est pas QUE recruter et vendre des joueurs. #OMPANA — Stéphane Tapie (@TapieStephane) August 15, 2023

S’en prendre au président de l’OM, une habitude pour le fils Tapie ?

Ce n’est pas la première fois que Stéphane Tapie attaque un président de l’OM. Déjà en octobre 2013, il est condamné à 7.000 euros d’amende et 10.000 euros de dommages et intérêts pour diffamation et injures publiques. Il avait notamment divulgué le numéro de Vincent Labrune lors d’une émission où il était chroniqueur sur France Bleu. « Il est au chaud dans sa loge en train de boire du champagne quand d’autres se caillent sous la pluie. Même un concierge ferait mieux que lui, s’était-il emporté. C’est une honte, ce mec, c’est une honte. Il prend combien pour être président de l’OM ? Ce n’est pas un président, c’est une tafiole ce mec », s’était insurgé Stéphane Tapie à l’époque.

