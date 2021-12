OM : Stop avec les comparaisons autour de Bamba Dieng !

Bamba Dieng est un jeune attaquant pétri de talent. L’international sénégalais de l’OM a encore des défauts à gommer mais il bluffe beaucoup d’observateurs. Mamadou Niang en fait partie mais il ne veut pas que l’on compare Dieng à lui !

Dans un entretien accordé à la Provence, Mamadou Niang a dit tout le bien qu’il pensait de Bamba Dieng.

Mamadou Niang, c’est Mamadou Niang. Bamba Dieng, c’est Bamba Dieng

« J’aime bien ce joueur et son style de jeu. Il est pétri de qualités, Il débute à peine dans ce championnat. Il faut lui laisser un peu de temps. Il se crée énormément d’occasions. Avec le travail, il va progresser. Il m’a bluffé parce qu’il loupe des situations où il peut faire beaucoup mieux et derrière, il marque un but improbable, compliqué. Ça prouve sa qualité. Il doit juste être un peu plus en confiance devant le but et ça va aller. » Mamadou Niang – source : La Provence (16/12/2021)

Nos jeux n’ont pas de similitudes — Niang

Nos jeux n’ont pas de similitudes. Mamadou Niang, c’est Mamadou Niang. Bamba Dieng, c’est Bamba Dieng. Il faut arrêter de faire des comparaisons, souvent ça met trop de pression sur les épaules d’un joueur. Il a ses propres qualités, il les utilise très bien pour le moment. J’espère que ça va continuer comme ça. » Mamadou Niang – source : La Provence (16/12/2021)

Bamba Dieng s’est illustré avec un but fantastique face à Strasbourg : un ciseau sur un très beau centre de Luis Henrique. La pureté de son geste et l’efficacité tranchent avec les nombreuses actions ratées de la part du Sénégalais durant tout le match.

Pourtant, cela n’empêche pas notre consultant Jean-Charles De Bono de mettre Bamba Dieng homme du match. Sur son côté gauche, il a provoqué, fait des appels intéressants et proposé des solutions à Dimitri Payet qui était à la baguette.

« Man of the match? Moi je mets Dieng ! Même s’il a raté cette superbe occasion en première mi-temps quand on le lance dans la profondeur. Cette occasion, il se la crée ! Il se la crée une nouvelle fois par sa vitesse, son appel. Il part dans le dos de l’adversaire. Pour moi, l’Homme du match c’est Dieng même si Payet a une nouvelle fois été bon. Il y en a quelques uns qui étaient bons mais Payet a été le chef d’orchestre. Dieng apporte quelque chose, de la rapidité… Il apporte de la nouveauté dans le jeu marseillais ! » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (13/12/21)

Le culot qu’il a ce joueur ! — De Bono

« Ça donne des solutions à Payet notamment, pour qu’il lui donne des ballons en profondeur. Il sait qu’il va très vite, qu’il part dans le dos… Il est aussi capable d’éliminer. A un moment, il fait deux trois passements de jambes, il frappe au but… Le culot qu’il a ce joueur ! Il a fait une belle rencontre face à Strasbourg. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (13/12/21)