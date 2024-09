Rudi Garcia : « Quand moi je pars de l’OM, il commence à avoir des soucis physiques »

Rudi garcia était l’invité du Podcast l’After Italie sur RMC. L’ancien coach de l’OM a donné son avis sur les choix de carrière de Florian Thauvin, il n’a pas caché son étonnement !

Invité dans le podcast de RMC, After Italie, Rudi Garcia s’est interrogé sur les choix de carrière de Florian Thauvin. « Flo est un joueur décisif, il l’a été à l’Olympique de Marseille durant mes deux saisons et demie passées là-bas. J’étais plus surpris de le voir quitter l’Europe. Quand moi je pars de l’OM, il commence à avoir des soucis physiques, il fait une saison blanche derrière et il décide de rejoindre Gignac aux Tigres, au Mexique. (…) Son retour en Europe était plus logique. Mais qu’il signe en Italie, à l’Udinese, ça m’a un peu surpris. Parce que l’Udinese est un club important, historique en Italie, mais ce n’est pas un club qui a l’habitude de jouer les premières places en Serie A. Je pensais qu’il signerait dans une équipe capable de se qualifier en Ligue des champions. C’était plutôt ça, la surprise. Mais le revoir à son meilleur niveau, ce n’en est pas une. Il n’a que 31 ans. Je pense qu’il est au top de son talent et de son expérience footballistique. Ce qu’il fallait, c’est qu’il soit bien dans sa tête et surtout épargné par les blessures. Le voir renaître cette saison, c’est bien ! »

🇮🇹 💫 Rudi Garcia, l'entraîneur qui a le plus souvent dirigé Thauvin, est notre invité dans After Italie pour évoquer son ancien joueur : 🗣 « Flo a toujours été un de mes relais sur le terrain »





Florian Thauvin brille avec l’Udinese Calcio, actuellement premier du championnat italien. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille porte même le brassard du club. Cette saison, il a marqué trois buts et délivré une passes décisives en quatre matchs !

La Serie A toujours pas diffusée

🚨 La cinquième journée de Série A ne sera toujours pas diffusée en France ce week-end ! 𝗔𝗨𝗖𝗨𝗡 𝗔𝗖𝗖𝗢𝗥𝗗 n'a été trouvé pour les droits TV. ❌🇮🇹 Impossible de suivre Juventus-Naples et le derby de Milan donc. 🙁

La Serie A n’a toujours pas trouvé de diffuseur en France. Ce sont pourtant 40 joueurs français qui y évoluent, comme : Mike Maignan (AC Milan), Théo Hernandez (AC Milan) ou encore Marcus Thuram (Inter Milan). Selon les informations d’Eurosport, la cinquième journée du championnat italien ne sera toujours pas diffusée, faute d’accord. Les français ne pourront donc pas assister à la rencontre entre la Juventus et la SSC Napoli. Il ne pourront pas non plus regarder le Derby della Madonnina, voyant s’affronter les deux équipes milanaises. La non-diffusion de la Serie A a fait réagir Florian Thauvin sur les réseaux sociaux.

La réaction de Thauvin

Sous une publication X (anciennement Twitter) partagée par Actu Foot, annonçant la non-diffusion de la cinquième journée de Serie A, Florian Thauvin a réagit. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille n’a rien écrit, il a simplement mis un émoji représentant une homme posant sa main sur son front dans un geste de consternation ou d’exaspération. Une réponse silencieuse qui en dit long.

