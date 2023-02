OM : Tavares, joueur bling bling qui doit faire plus !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est lourdement incliné 0-3 face au PSG. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Nuno Tavares.

L’OM a pourtant bien commencé le match avec un bloc haut et une domination pendant 25 minutes. Cependant les situations ont été mal exploitées et quand Mbappé a ouvert le score, l’équipe a eu du mal à retrouver sa vitalité. Sur ce but, les errances défensives sont criantes, Balerdi sort trop sur Messi et se fait éliminer sur une passe, le champion du monde argentin a le temps d’ajuster sa passe pour un Mbappé parti en profondeur, Tavares ne bouge pas et Bailly a un temps de retard. Quatre minutes plus tard, le duo Tavares/Bailly se fait encore balader et Mbappé trouve Messi. A 0-2, le match semble déjà terminé. D’autant que le PSG aura encore deux énormes occasions, un face à face remporté par Lopez face à Mbappé et une frappe de Marquinhos proche du poteau. Et le 3e est encore dans le même esprit, le doublé de Mbappé à la 55′ a définitivement clôturé cette rencontre. Donnarumma va sortir deux grosses occasions, une de Sanchez et une autre de Vitinha. Le dernier quart d’heure sera sans rythme…

La note de Nuno Tavares : 3/10

Son appréciation

« Les défauts de Tavares ont sauté aux yeux !

C’est un joueur bling bling, capable de gestes spectaculaires, de marquer des buts surprenant. Tavares peut faire lever tout un stade. Pou autant, le joueur prêté par Arsenal est loin d’être fini et doit développer son QI foot. Non seulement il défend comme un plot sur les actions de buts, il été censé bousculer physiquement Mbappé et Mendes et cela a été le contraire. Il a toujours cette fâcheuse tendance à trottiner quand il faut défendre, il ne met pas d’intensité pour récupérer le ballon. Sur ce match, il a 3 occasions, il a manqué de lucidité et de spontanéité.



Les notes des médias

L’Equipe 3/10 Titularisé sur le côté droit en l’absence de Clauss, amoindri et laissé sur le banc, il a été beaucoup trop dilettante pour bloquer le couloir droit, là où le PSG a été le plus dangereux. Comme souvent, on l’a plus vu en phase offensive mais il a tergiversé (12e), manqué sa reprise (18e) et vu sa frappe captée (68e). Maxifoot 3/10 Aligné dans le couloir droit, le piston ne s’est pas montré à l’aise. Il a perdu son duel avec Nuno Mendes et gâché plusieurs opportunités (12e, 18e, 41e, 47e) par précipitation ou manque de justesse. Footmercato 4/10 Si sa générosité dans les efforts est un secret pour personne, le Portugais a traversé de nombreux trous d’airs ce soir, exposant son équipe à de nombreuses reprises. Face aux appels tranchants de Mbappé et Mendes dans son dos, il a fini dans les cordes. Il a également manqué de lucidité offensivement comme sur son premier face à face avec Donnarumma, où il voit Mendes revenir en pompier (11e), puis à nouveau sept minutes plus tard où il manque complètement sa reprise de volée (18e). Il a été plus entreprenant après son repositionnement à gauche en seconde période.

