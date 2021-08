OM :  » Tout le monde est généreux, c’est la fête, c’est un football festif qu’on est en train de voir »

Extrait du dernier numéro de Débat Foot Marseille ce jeudi avec Jacques Bayle, consultant chez Maritima TV et ancien adjoint de Rolland Courbis. Ce dernier se montres très enthousiaste aux sujet du jeu déployé par l’équipe de Jorge Sampaoli en ce début de saison.

Une semaine après sa victoire à Montpellier pour le premier match de la saison en Ligue 1, l’Olympique de Marseille recevra dimanche les Girondins de Bordeaux. Invité sur le plateau de Débat Foot Marseille, l’ancien adjoint de Rolland Courbis et actuel consultant pour Maritima TV, Jacques Bayle ne tarit pas d’éloges au sujet de l’équipe de Jorge Sampaoli et des émotions qu’elle procure.

C’est la fête partout dans tous les secteurs de jeu c’est généreux partout.

« On sait ce qu’apporte le public à Marseille, c’est nul par ailleurs comme ça, à part peut-être en Amérique latine. Mais en France plus que ça ça n’existe pas. Tu te rends compte le nombre de supporters que l’on a dans ce stade qui est une cuvette et en plus on est des latins, on hurle ! Cette équipe me fait penser à un Luna Park, c’est la fête partout dans tous les secteurs de jeu c’est généreux partout. Quand tu rentres dans une fête foraine il y a de la musique à droite et à gauche, là dans tous les secteurs de jeu ça va , ça rentre, Guendouzi, Saliba, Peres, Balerdi tout le monde est généreux, c’est la fête, c’est un football festif qu’on est en train de voir. Et dimanche contre Bordeaux ça va être la fête ! Jacques Bayle– Source : Football Club de Marseille

Egalement invité dans l’émission Thierry Mod, alias « Titi c’est toi le Boss », s’enflamme également pour cette équipe de l’OM« Par rapport à notre état de forme je nous vois rajeuni de 6 ans comme à l’époque de Bielsa, avec toutes ses vagues qui arrivaient sur l’équipe adverse, la c’est exactement pareil. Et là avec 50 000 supporters décernés au vélodrome qui vont pousser les joueurs, mais si on marque d’entrée, je ne répond pas du score. » Thierry Mod (supporter) – Source ; Football CLub de Marseille

