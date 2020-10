OM : « Tu n’as pas un seul attaquant dans cette équipe… »

Extrait de notre debrief d’après match diffusé en live juste après la défaite de l’OM face à l’Olympiakos mercredi soir. Notre journaliste Nicolas Filhol était particulièrement remonté contre l’absence d’un vrai attaquant et la prestation de Dimitri Payet…

Après avoir commenté le match Olympiakos – OM en direct mercredi soir, nos journalistes Benjamin Courmes et notre consultant Jean Charles De Bono étaient en live pour débriefer cette rencontre. Nicolas était particulièrement agacé par le manque d’ambition offensive de cet OM et plus précisément par la prestation de Payet et d’un Benedetto fantomatique. « Payet c’est une cata sur ce match, il ne mérite pas de jouer. » (voir les images ci-dessus)

Pour revoir le debrief d’Olympiakos – OM en intégralité