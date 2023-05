OM – Tudor : « On a fait une grande saison ! « 

En conférence de presse ce vendredi, l’entraineur de l’Olympique de Marseille Igor Tudor a notamment évoqué la saison réalisé par son équipe et l’objectif annoncé de finir deuxième du championnat de France.

La saison sera-t-elle réussie si l’OM termine troisième du championnat ? Le coach olympien a livré sa réponse :

« On a fait une grande saison. « Mon objectif est de tirer le maximum de l’effectif. On a réussi a faire quelques chose de très bien en repartant de zéro. je pense que le public a apprécié, ça va au-delà du classement, » a ainsi déclaré le technicien croate face aux journalistes ce vendredi après midi à la veille du match contre Lille.

