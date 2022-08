OM : « Tudor ? Sa gestion est incompréhensible »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille de ce lundi 15 août 2022. Le rappeur marseillais Kemmler est revenu sur le choix de Tudor de se passer de Dimitri Payet contre Brest. Selon lui, Igor Tudor se cherche des excuses.

Invitée à réagir dans Débat Foot Marseille sur le cas Dimitri Payet, Kemmler ne comprend pas la gestion de Tudor. Selon l’excuse déployé par l’entraineur croate prétextant des kilos en trop au réunionnais n’est pas valable. Le rappeur insiste sur le fait que si les résultats n’étaient pas au rendez-vous dans les prochaines semaines, les choix de Tudor pourraient une nouvelle fois être vivement critiqué.

« Tudor reproche à Payet ses kilos en trop mais pourquoi il le fait rentrer alors ? Si Payet a réellement des kilos en trop, son entraineur devrait lui dire que s’il ne retrouve pas son poids de forme, il ne joue pas. Le management de Tudor est incompréhensible sur ce point. Il fallait redouter le retour de bâton. Contre Reims sa décision de ne pas le mettre titulaire a été passé sous silence parce qu’il y a eu une belle victoire. Si les résultats ne sont pas au rendez-vous et qu’il continue à ne pas le faire jouer, cela va devenir plus problématique. » Kemmler – Source : Football Club de Marseille (15/08/2022)

Retrouvez l’intégralité de l’émission Débat Foot Marseille avec Kemmler :

Je pense que Payet aura sa place dans l’équipe par contre, il ne sera pas titulaire indiscutable cette saison — MacHardy

Pour Jonatan MacHardy, le Réunionnais va devoir s’habituer à entrer dans la rotation d’Igor Tudor. Le consultant explique qu’un joueur de 35 ans ne peut plus jouer toutes les rencontres à très haute intensité et que cette rotation sera bénéfique sur le long terme pour l’Olympique de Marseille.

» Je pense qu’un joueur comme Alexis Sanchez est peut-être plus adapté au système de Tudor. Les deux milieux créateurs avec lesquels il jouait au Hellas Vérone, Gianluca Caprari et Antonin Barak, ce ne sont pas des joueurs très rapides, très physiques, qui vont aller faire un gros pressing. Ce ne sont pas les joueurs les plus dynamiques qu’il avait, par contre ce sont des joueurs avec une bonne vision du jeu mais aussi très efficace dans le dernier geste. C’est un peu le même registre que Payet. Je pense qu’il aura sa place dans l’équipe par contre, il ne sera pas titulaire indiscutable cette saison. Il va être dans la rotation et c’est tout à fait normal pour un joueur de son âge. Un club bien géré qui doit jouer autant de matchs que l’Olympique de Marseille cette saison ne peut pas faire jouer Dimitri Payet tout le temps. Je trouve que Sampaoli a géré Payet très intelligemment la saison dernière. Il ne jouait pas tous les matchs, notamment en Conférence Ligue mais il était frais en championnat. » Jonatan MacHardy – source : RMC (08/2022)