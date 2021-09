Arrivé cet été à l’Olympique de Marseille en provenance de Santos, Luan Peres monte en puissance match après match dans l’effectif olympien. Titulaire indiscutable dans la défense de Jorge Sampaoli, le Brésilien plaît beaucoup à Vitorino Hilton.

Il était l’une des volontés de Jorge Sampaoli lors du dernier mercato estival. Luan Peres s’est engagé pour les quatre prochaines saisons à l’Olympique de Marseille en provenance de Santos pour un montant de 4,5 millions d’euros. Méconnu du grand public, le défenseur brésilien avait déjà eu l’opportunité de côtoyer Jorge Sampaoli à Santos. Mis à part une expérience compliquée à Bruges, Luan Peres a toujours évolué au Brésil dans sa carrière.

Depuis son arrivée, Luan Peres a connu quelques difficultés. De son but contre son camp malchanceux face à Montpellier en passant par l’agression qu’il a subie à Nice et le cambriolage dont il a été victime, Luan Peres n’a pas été épargné. Malgré cela, le défenseur brésilien s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans la défense marseillaise aux côtés de Léonardo Balerdi et de William Saliba.

Lors du dernier match face à Monaco, il a une nouvelle fois démontré sa solidité défensive dans le système de Jorge Sampaoli, qui semble lui convenir à merveille. De plus, il s’est offert sa première passe décisive qu’il a adressée à Cheikh Bamba Dieng.

On a l’impression qu’il est là depuis un petit moment – Vitorino Hilton

Dans les colonnes de La Provence, l’ancien défenseur olympien Vitorino Hilton s’est exprimé sur les performances de Luan Peres depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille. Selon lui, Luan Peres est parfaitement taillé pour évoluer dans le système de Jorge Sampaoli.

« Il est calme, serein, fort dans le duel et le un contre un. Contre Montpellier, il avait été très bon malgré le CSC, on a l’impression qu’il est là depuis un petit moment, ça m’a surpris. Il est gaucher, c’est bien, il n’y en a pas beaucoup chez les défenseurs de notre championnat. Comme il est capable de jouer sur le côté, le système hybride de l’OM, qui demande beaucoup d’efforts, lui convient. » Vitorino Hilton – Source : La Provence (15/09/2021)

C’est le meilleur stade dans lequel j’ai joué dans toute ma vie – Luan Peres

« Le Vélodrome est fantastique. C’est le meilleur stade dans lequel j’ai joué dans toute ma vie. Le Maracana est magnifique au Brésil, ici c’est magnifique à l’intérieur, à l’extérieur. C’est incroyable. Je veux jouer le plus de matchs ici. » Luan Peres – Source : Conférence de presse (15/08/2021)