OM : Un ancien olympien fustige Marcelino !

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul inquiétant hier soir contre Toulouse au stade Vélodrome au terme d’une triste prestation. L’entraîneur de l’OM Marcelino se retrouve au centre des critiques.

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Marc Libbra n’a pas du tout apprécié la performance de l’équipe du coach espagnol et n’a pas hésité à pointer du doigt le jeu proposé par son équipe.

« Quelle tristesse, tu peux être premier ce soir sans avoir absolument rien montré en 5 journée. Que ce championnat est faible. Avec petit marcel il ne se passe rien du tout. Le plus dur reste à venir maintenant « , a ainsi posté l’ancien joueur de l’OM sur son comte Twitter, avant de réagir à la déclaration d’après match de l’entraineur de l’OM qui estime que « le match a été intense » que son équipe a « progressé par rapport aux derniers matchs » :

« Il ne sait pas où il entraîne à mon avis, répond ainsi Marc Libbra. Dire cela après un match aussi ennuyeux montre qu’il ne connaît pas du tout les supporters de Marseille. Je lui souhaite le meilleur pour les 4 prochains matches «

Le débrief à chaud du match OM – TFC (0-0)

Il faut beaucoup plus faire, beaucoup plus s’impliquer

Au terme de ce cinquième match de Ligue 1 le latéral droit international français Jonathan Clauss a tiré la sonnette d’alarme. « On était prêts sur le plan athlétique et mental. Il y a des choses à corriger techniquement et tactiquement. Ces choses qu’on veut mettre en place, on met trop de temps à les appliquer », a affirmé le joueur de l’OM. Il faut aller plus loin dans le projet si on veut devenir une équipe costaud. On a du mal à trouver ce liant, ce truc qui fait qu’on est bien huilés. Ça passe par l’entraînement. Il faut beaucoup plus faire, beaucoup plus s’impliquer. Sinon, on va avancer trop lentement », a ajouté Jonathan Clauss.

La réaction à chaud des supporters de l’OM