Mercato OM: un attaquant vers un départ ?

Auteur d’une première saison remarqué, Bamba Dieng fait partie des belles surprises de cette saison 2021/2022 de l’OM. Déjà courtisé lors du dernier mercato hivernal, l’international sénégalais pourrait se retrouver une nouvelle fois sur la liste des potentiels départs. Pour notre invité Massilia 1978, la piste Ali Cho pourrait signifier une tendance vers une vente de l’attaquant.

Le prochain mercato olympien devrait être très chaud du côté de Marseille. Si plusieurs arrivées pourraient intervenir surtout en cas de qualification en LDC, des départs seront aussi nécessaires pour que Pablo Longoria puisse assurer un équilibre économique sain. Plutôt brillant cette saison malgré un temps de jeu irrégulier, Cheick Bamba Dieng fait parti des joueurs sur lesquels le club de Frank McCourt pourrait réaliser une belle plus-value. Jeune, dynamique et à fort potentiel, l’attaquant sénégalais jouit d’une belle côte sur le marché des transferts.

La piste Ali Cho synonyme d’un départ ?

Si personne du côté du club ou de l’entourage de joueur indique une tendance vers un départ, Pablo Longoria pourrait être tenté de profiter de la belle forme de l’international sénégalais qui a disputé sa première CAN cette année. réputé pour sa capacité à anticiper, le président olympien est sur la piste depuis plusieurs semaines de Mohamed Ali Cho. Agé de 18 ans et présentant des caractéristiques similaires à Dieng, l’angevin est annoncé proche de l’OM. Une information qui pour Massilia 1978, invité de notre émission lundi est potentiellement synonyme d’un désir de vendre l’attaquant marseillais :

« Si on prend Ali Cho, je suis persuadé que l’OM a dans l’idée de vendre Bamba Dieng (…) Émotionnellement c’est un gamin qui est solide, c’est difficile de jouer à l’OM, première sélection avec le Sénégal, la CAN, la qualif en coupe du monde avec deux pénaltys décisifs avec un relâchement incroyable, j’entends les critiques mais moi j’adore ce joueur (…) J’aimerai le voir un peu plus sur la durée à Marseille. » Massilia 1978 – Source: Football Club Marseille (09/05/2022)

Sampaoli prédit un grand avenir à Dieng !

Formé comme un pur attaquant et lancé comme tel par Nasser Larguet, Bamba Dieng a souvent évolué sur un côté cette saison dans le système de Jorge Sampaoli. Invité à réagir sur les qualités de son joueur, fin mars, le coach argentin a loué les caractéristiques de l’attaquant phocéen et à confirmé que le joueur serait difficile à retenir dans le futur : « C’est un bon joueur, qui peut jouer ailier, avant-centre. Il y a beaucoup de concurrence, mais on a confiance en lui. On a demandé à ce qu’il ne soit pas transféré en janvier. Il sera très convoité pendant les prochains mercatos. On espère qu’il puisse continuer à bien jouer et être important pour nous ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (31/03/2022)

