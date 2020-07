OM : Un grand absent dans le groupe olympien parti en stage au Portugal !

L’OM a lancé sa pré saison par un stage au Portugal. Un groupe de 27 joueurs s’est envolé pour Faro mardi, quelques absents côté jeunes sont à souligner, mais aussi un certain Kostas Mitroglou n’a pas été convié.

André Villas-Boas a retenu un groupe de 27 joueurs pour le premier stage de préparation de l’OM au Portugal. L’entraîneur de l’OM a décidé de se passer de plusieurs néo pros comme Souaré, Richard et Rahou. Au contraire Bertelli, Ahmed et Kamardin ont été retenu pour ce premier stage. Le portier habitué au groupe pro la saison dernière Ahmadou Dia est aussi absent, le jeune Vanni lui a été préféré.

Phliponneau n’a pas non plus été convié tout comme Christophe Rocchia qui affiché pourtant beaucoup d’envie suite à son prêt réussi à Sochaux. Niels Nkounkou, qui n’a pas accepté l’offre de contrat pro, n’est pas non plus du voyage. Cependant, l’absence la plus remarquée reste celle de Kostas Mitroglou, de retour à Marseille après un an et demi de prêt…

Le groupe des 27 Olympiens partis en stage au Portugal

Gardiens :

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbou, Vanni

Défenseurs :

Alvaro, Perrin, Sakai, Sarr, Caleta-Car, Amavi, Ali Mohamed, Kamardin

Milieux :

Kamara, Rongier, Lopez, Khaoui, Sanson, Strootman, Chabrolle, Ahmed, Bertelli, Radonjic

Attaquants :

Payet, Thauvin, Aké, Germain, Radonjic, Benedetto

