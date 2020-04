OM : Un mercato à l’arrêt complet ?

L’OM était déjà dans le rouge avant l’arrivée de la pandémie du Coronavirus. L’arrêt de la Ligue 1 et l’incertitude qui pèse sur la suite ne va faire qu’empirer les choses. Le mercato sera lui aussi impacté…

Dans un article consacré au mercato à venir, le journal Le Parisien fait le point avec plusieurs agents. Tout est arrêté et pour l’instant c’est l’incertitude qui prédomine. Le secteur est en berne et devrait subir de plein fouet le contrecoup économique des clubs. Le mercato devrait être moins long cet été, les moyens engagés moindres. L’OM devrait donc avoir du mal à équilibrer ses comptes par ce biais. De plus, un agent français explique que le club olympien voulait faire passer le transfert de Valentin Rongier sur la saison prochaine, mais là aussi l’arrivée du diffuseur Mediapro est floue…

Ceux qui vont morfler sont les clubs déjà en difficulté

« Le mercato est à l’arrêt complet. Tout le secteur est au chômage. Ceux qui vont morfler sont les clubs déjà en difficulté. Il y en a deux : Saint-Etienne et l’OM. Marseille voulait imputer l’achat de Rongier sur ses comptes de la saison prochaine en misant sur la hausse des droits TV, mais plus personne ne sait quand ces droits vont tomber ». Un agent français – source : Le Parisien