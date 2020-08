OM : Un minot fait son retour dans le groupe pro !

Blessé au genou en début de préparation, le latéral gauche Christopher Rocchia a réintégré le groupe Olympien. Il postule pour le match amical contre Montpellier.

Blessé au genou, le minot a raté les précédents matchs de préparation, dont le dernier face au Bayern. Désormais pleinement remis, Rocchia est de retour avec le groupe, et devrait disputer ses premières minutes en amical face à Montpellier mercredi. Le journaliste de l’équipe Mathieu Grégoire a confirmé l’info :

En attendant de suivre l’evolution du dossier latéral gauche sur le front du mercato, Christopher Rocchia, blessé depuis de longues semaines, a repris hier avec le groupe pro #OM — Mathieu Grégoire (@Serguei) August 3, 2020

André Villas Boas compte sur lui

Ce retour est une bonne nouvelle pour André Villas Boas. Le coach Portugais compte sur Rocchia et souhaite le tester en tant que doublure de Jordan Amavi. Si le test est concluant, le minot formé au club gardera le poste et se posera en alternative à gauche. En cas d’échec, l’OM cherchera à recruter un latéral gauche. Il ne reste plus que quelques semaines d’entrainement et 3 matchs de préparation à Christopher Rocchia pour convaincre.