OM : Un minot titularisé au milieu face à Lens ?

Pour sa première sur le banc de l’OM, Nasser Larguet va devoir bricoler son milieu de terrain. Le directeur du centre de formation devenu coach par intérim, doit faire avec plusieurs suspensions et des blessures…

André Villas-Boas disposait d’un large choix au milieu de terrain avant le mercato hivernal. Les départ de Strootman (prêté au Genoa) et Sanson (transféré à Aston Villas) ont déjà réduit les possibilités. Si l’on ajoute les suspensions de Cuisance, Khaoui, Gueye mais aussi Balerdi qui peut dépanner en six, cela commence à faire beaucoup de solutions en moins. La seule bonne nouvelle concerne le retour de blessure de Boubacar Kamara, mais ce dernier va se sentir bien seul. En effet, Valentin Rongier ne devrait pas pouvoir débuter cette rencontre même s’il fait le déplacement à Lens. L’ancien nantais souffre toujours du tendon d’Achille et n’a pas pu s’entrainer normalement hier. La recrue Olivier Ntcham est qualifiée pour le match, mais le milieu de terrain prêté par le Celtic est à cours de forme et de temps de jeu. Larguet pourrait donc devoir se tourner vers un des jeune du centre de formation…

Entre les départs, les suspendus et les blessés : 8 potentiels milieux en moins pour Larguet !

L’Equipe explique que Cheick Souré (18 ans) pourrait avoir sa chance. Le jeune pro sera dans le groupe qui rejoint Lens aujourd’hui tout comme Oussama Targhalline (18 ans) et Ugo Bertelli (17 ans). Une première qui ne sera pas forcément effectuée dans les meilleures conditions…