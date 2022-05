OM: Un troisième indésirable va faire son retour cet été !

Parti en prêt cet hiver du côté de l’OGC Nice, Jordan Amavi n’a pas pu autant s’épanouir dans son ancien club malgré un temps de jeu plus important qu’à Marseille. Le club azuréen ne devrait pas lever l’option d’achat du latéral gauche d’après Nice Matin, le joueur de 28 ans va donc faire son retour à l’OM cet été.

Si l’OM a réalisé une saison pleine et que plusieurs joueurs ont su tirer leur épingle du jeu dans l’effectif de Jorge Sampaoli, d’autres éléments ont eu beaucoup plus de mal. Ce fut le cas de Jordan Amavi. Le latéral gauche qui a vu son contrat se prolonger jusqu’en 2025 a eu toutes les peines du monde à se distinguer dans le nouveau système de jeu de l’entraineur argentin. Peu utilisé par l’ancien sélectionneur argentin, le latéral gauche avait pris la décision de partir en prêt lors du mercato hivernal pour obtenir du temps de jeu. Et c’est à Nice, le club de ses débuts que l’ancien Villians a décidé de poser ses valises.

Nice pas convaincu par Amavi ?

Si son arrivée avait été souhaitée par Christophe Galtier pour suppléer le jeune Melvin Bard, l’entraineur Français a tenté de lui accorder un temps de jeu conséquent dès son arrivée. Peu convaincant, le natif de Toulon a finit par user le crédit que son entraineur lui a attribué. Au final, son prêt a été peu prolifique en matchs joués (8 matchs en L1) et il semblait peu probable que les niçois lèvent l’option d’achat du défenseur. C’est désormais sur, on apprend aujourd’hui, via les informations de Nice Matin que Christophe Galtier et son staff ne souhaite pas lever l’option d’achat d’Amavi. Un coup sur pour le joueur mais aussi pour le club phocéen qui comptait sur cette vente pour renflouer les caisses.

Sampaoli? Je n’ai pas envie d’en dire plus. Ce n’est pas le moment de parler. On verra tout ça plus tard — Amavi « La saison dernière, avant de me blesser, j’avais retrouvé un excellent niveau. Et puis il y a eu un changement de coach (Sampaoli à la place de Villas-Boas, ndlr), je mets du temps à revenir à mon niveau mais je prolonge mon contrat (jusqu’en 2025). Au final, je ne joue pas. Je montrais de l’envie à l’entraînement. Mais c’était dur car je savais que je n’allais pas jouer. Je n’ai pas envie d’en dire plus. Ce n’est pas le moment de parler. On verra tout ça plus tard. Pour l’instant je suis prêté à Nice. Je veux que l’équipe soit performante. Faire une bonne deuxième partie de saison, il n’y a que ça qui importe. » Jordan Amavi – Source: Nice Matin ( 05/02/2022)

