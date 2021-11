OM: Ünder envoie un message au PSG

Auteur d’un très bon début de saison avec l’OM, Cengiz Ünder a marqué un but magnifique face à Clermont ce dimanche (0-1), d’une belle frappe enroulée. Le Turc qui a donné la victoire à son équipe est ambitieux…

Recruté par l’Olympique de Marseille au mercato estival, Cengiz Ünder est devenu essentiel dans le système de jeu proposé par Jorge Sampaoli. Selon lui le Turc, viser le titre n’est pas un objectif impossible :

Le titre, je pense que c’est possible– Ünder

« Le PSG a une très bonne équipe. Toutes les stars du monde jouent là-bas… J’ai grandi en regardant Messi jouer. Je me souviens à la Roma, en quart de finale contre Barcelone, je n’en croyais pas mes yeux de me retrouver en face de lui. Mais nous aussi on a une bonne équipe. On l’a vu dans ce Classique au Vélodrome, on arrive à leur tenir tête. Parfois, sur le terrain, c’est celui qui se bat de tout son cœur qui gagne, ce n’est pas toujours une question d’argent. Le titre, je pense que c’est possible, pourquoi ce ne serait pas possible ? » Cengiz Ünder— Source: Canal + (31/10/21)

🗨️ Cengiz Ünder : « Le titre ? Et pourquoi ça ne serait pas possible ? » 🏆🇫🇷 pic.twitter.com/0WyMeFVsOZ — Canal Football Club (@CanalFootClub) October 31, 2021

Je peux jouer comme je veux, il me laisse libre en attaque — Ünder

Au micro de Canal + ce dimanche avant la rencontre face à Clermont Foot, l’international turc a affirmé que Jorge Sampaoli lui laissait beaucoup de liberté en attaque et qu’il appréciait fortement cela.

« Parfois mes amis en Turquie me demandent dans quel système on joue. Je leur dis : « laissez tomber » et je change de sujet… Sampaoli est quelqu’un qui a beaucoup d’énergie, il s’enflamme souvent, il est comique aussi. Je suis vraiment content de travailler avec lui. Même avant de venir, quand je l’ai eu au téléphone, je ressentais son énergie. Je peux jouer comme je veux, il me laisse libre en attaque et c’est très important pour moi. Je joue sur les côtés, je suis bon en duel je fonce rapidement sur l’adversaire, et j’aime jouer en un contre un… J’essaie de me mettre en position de marquer, ou des créer des occasions pour mes coéquipiers… » Cengiz Ünder – Source : Canal + (31/10/21)