OM : Under, le bon soldat en jambes ! 

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille s’est imposé 0-2 à Troyes à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Cengiz Under.

L’OM a imposé sa maitrise à Troyes. Les hommes d’Igor Tudor ont rapidement pris en main cette rencontre avec un jeu vertical et une grosse intensité à la récupération du ballon. Suite à un corner joué à deux, Guendouzi est trouvé au premier poteau et dévie de la tête, Mbemba ouvre le score dès la 10e minute de jeu. L’OM n’a pas pour autant baissé le pied après cette ouverture du score. Troyes n’a eu aucune occasion, l’OM beaucoup de situations dont une belle frappe de Rongier. Finalement les marseillais vont faire le break dès le début de la seconde période suite à un centre d’Under, Veretout va marque le but du 0-2 (46′). Les marseillais auraient pu aggraver la marque mais Under notamment n’a pas cadré ses frappes. LESTAC a repris le ballon lors du dernier quart d’heure sans pour autant se montrer dangereux hormis cette frappe de Rony Lopez non cadrée. L’OM s’impose assez facilement.

La note de Cengiz Ünder : 7/10

Son appréciation

« Under, le bon soldat en jambes !

Igor Tudor a récemment parlé de déclic pour son international turc. Ce dernier donne tout sur le terrain, il défend, presse, fait des appels et ne lâche jamais. Il répond aux exigences de son entraineur et progresse aussi dans son jeu collectif en donnant plus de ballons à ses partenaires. Seul bémol, son manque d’efficacité devant le but lors de ce match, et parfois un entétement à revenir sur son pied gauche. Pour autant, Under est devenu incontournable dans onze de Tudor, reste à voit comment va se passer la concurrence avec la recrue Malinovskyi. »

Les notes des médias

L’Equipe 7/10 Il confirme sa bonne période actuelle, plein de jambes et de volonté. Il a maintenu les efforts jusqu’au bout, passant même piston droit à la sortie de Kaboré. Et il a été dangereux, avec des bons centres, une bonne frappe (18e) et une action décisive sur le deuxième but, où il fait la différence dans la surface avant de servir Veretout (46e). Maxifoot 6.5/10 intéressant ces dernières semaines, l’ailier de l’Olympique de Marseille a été encore déterminant ce mercredi. L’international turc a été intéressant sur certaines séquences avec ses courses, ses dribbles et même ses tirs. Mais à plusieurs reprises, l’ancien joueur de l’AS Roma s’est tout de même signalé par des choix moyens avec quelques imprécisions techniques. Au retour des vestiaires, il a encore fait des différences et a délivré un caviar pour la réalisation de Veretout. Un bémol ? Sa situation gaspillée sur une offrande du Français quelques minutes plus tard. 90MIN 6/10 Cengiz Ünder a connu un peu de déchet dans sa finition mais ses dribbles et sa capacité d’élimination sont si utiles. Son implication de tous les instants a permis de distribuer une magnifique passe décisive pour Veretout. On peut lui reprocher ses quelques choix individualistes mais certainement pas ses replis défensifs.

RETROUVEZ Notre debrief après cette victoire face à Troyes