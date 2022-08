OM : Une ancienne gloire de l’OM donne son avis sur Tudor

Interrogé dans les colonnes de L’Équipe, Alen Bokšić est revenu sur le style de son compatriote Igor Tudor. L’ancien international croate fait remarquer que les joueurs se plaignent moins à Turin.

Passé par l’OM de 1991 à 1993, Alen Bokšić a laissé une trace indélébile dans l’histoire du club. L’ancien international Croate est revenu dans les colonnes de L’Équipe sur le parcours de son compatriote Igor Tudor. Il est revenu sur le travail réalisé par Tudor depuis son intronisation et a donné quelques indications sur sa méthode. Bokšić fait aussi remarquer que les joueurs se plaignaient moins à la Juventus Turin.

« Notre ami Stimac est devenu sélectionneur, il nous a pris tous les deux. Sauf que moi, j’étais surtout là parce que j’étais l’ami de Stimac. Lui, on voyait qu’il était motivé pour ce métier, qu’il en avait les compétences. C’est un homme juste, qui tient à ses idées, qui a une vision claire du foot qu’il veut. Il a beaucoup appris à la Juve, il en a gardé la culture, une culture où on ne discute pas des choix du Mister. Il n’est pas du genre à perdre du temps pour écouter ce que pensent les uns et les autres. (…) J’ai vu que les joueurs se plaignaient de la façon de travailler, mais c’est souvent le cas quand tu commences avec un nouveau coach, il peut y avoir des difficultés. Les joueurs, je les connais, ils préfèreraient être à la plage toute la journée avec un verre de rosé. Mais ce n’est pas comme ça que tu progresses, il faut se faire un peu mal. On verra dans quelques mois ce qu’Igor arrive à faire. Enfin, s’ils lui laissent le temps. Ce sera plus simple si les résultats sont là » Alen Bokšić – Source : L’Équipe (31/08/2022)

Tudor, un coach qui n’aura pas peur de mâcher ses mots

À l’instar d’Alen Bokšić, Thierry Henry a apporté également apporté son analyse sur la méthode employée par Igor Tudor. Selon lui, cette méthode peut être risquée avec les joueurs de la nouvelle génération. Il déclare que Tudor n’aura pas peur de dire les vérités à ses joueurs s’ il l’estime nécessaire. Henry est aussi revenu sur le passage de Tudor à Vérone mais précise que le contexte est bien différent et que Tudor devra s’adapter pour réussir sur le banc de l’OM.

» C’est pas toujours évident avec la nouvelle génération un entraîneur à fort caractère comme Tudor. Pour l’avoir côtoyé à la Juventus, je pense qu’ils sont tombés sur un coach qui n’aura pas peur de mâcher ses mots. S’il doit dire quelque chose à quelqu’un il le dira. Si les joueurs ne sont pas prêts à entendre ce qu’il aura à leur dire, ils pourront s’asseoir sur le banc ou dans les tribunes. Sa méthode a bien marché au Hellas Vérone. Aujourd’hui, sans faire offense à Vérone, ce n’est pas le même contexte, il n’y a pas les mêmes joueurs. Marseille c’est différent. C’est quand même un entraîneur avec des idées claires. » Thierry Henry – Source : Amazon Prime Vidéo (16/08/2022)